神蹟等了376年！秘魯小鎮爆「耶穌顯靈」 盼新教宗賜官方認證

秘魯埃滕鎮（Eten）聖瑪利亞瑪達肋納教堂內，信徒瞻仰「奇蹟聖嬰」（Divino Niño del Milagro）像。當地居民熱切期盼曾在該教區服務的新教宗良十四世，能正式承認此發生於17世紀的聖體奇蹟。（法新社）

2025/05/12 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕秘魯小鎮埃滕（Eten）每年慶祝一樁17世紀的聖體奇蹟——耶穌聖嬰像顯現，但此現象至今未獲梵蒂岡承認。曾在秘魯長期服務的教宗良十四世（Pope Leo XIV）上任，為當地帶來新希望，期盼官方認證此秘魯唯一的聖體奇蹟，並建朝聖地。

《法新社》報導，良十四世是首位美國籍教宗，曾任奇克拉約（Chiclayo）教區主教，該城距埃滕僅15公里。「這位曾在奇克拉約生活、深知此事的教宗，他們很快會承認我們是聖體之城」，93歲的普伊芉（Catalino Puican）樂觀地說。

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「埃滕聖體奇蹟」據傳發生於1649年6月2日。在1場聖體聖事中，據信有耶穌聖嬰與3顆小聖心的圖像向數十名信徒顯現，數週後圖像再現，激發了當地至今的熱情信仰。

當地人相信官方承認能吸引更多朝聖者。目前僅1小型朝聖地在古鎮遺址。26歲導覽員札爾潘（Eduardo Zarpan）說：「每週都有人帶著奇蹟見證前來，無論是疾病痊癒或不孕症治癒。」

為提升此地神聖地位，時任主教的良十四世於2019年啟動正式承認程序。普瑞沃斯特2022年曾言：「聖體奇蹟是給全秘魯的禮物。興建新朝聖地是我們所有人的任務，是想實現的夢想。」

秘魯天主教大學神學系主任萊卡羅斯（Veronique Lecaros）指此過程「漫長」，因涉「對奇蹟如何發生的調查」。她向《法新社》稱，承認將帶來「巨大驕傲與信仰認可—以及觀光和金錢。」

在鎮上聖瑪利亞瑪達肋納教堂（St Mary Magdalene church），72歲的強卡菲（Blanca Chancafe）向代表聖嬰顯現的雕像祈禱。雕像中基督頭戴傳統頭巾，位於太陽般光芒中心，太陽是古莫奇卡（Mochica）文明崇拜之神。

強卡菲說，良十四世「將對奇蹟的官方承認做出重大貢獻。我們對他期望很高。」許多人盼教宗來訪。普伊芉堅信良十四世必訪舊地，「他不會太久就來……我希望神能讓我在他成為教宗後見到他。」這位退休草帽商人說。

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