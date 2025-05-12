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    10萬分之1的奇蹟！ 美國寵物店孵化出黑白相間「雙頭王蛇」

    美國加州一間爬蟲類寵物店在去年（2024）意外孵化出一條非常罕見、黑白相間的「雙頭蛇」。（圖擷取自@theeastbayvivarium IG）

    美國加州一間爬蟲類寵物店在去年（2024）意外孵化出一條非常罕見、黑白相間的「雙頭蛇」。（圖擷取自@theeastbayvivarium IG）

    2025/05/12 16:07

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一間爬蟲類寵物店在去年（2024）意外孵化出1條非常罕見、黑白相間的「雙頭蛇」，這種天生基因突變的蛇類，出現機率僅有10萬分之1，且生存率低，因此這條雙頭蛇誕生消息曝光後，立即吸引各界關注，甚至還有人向寵物店開價5萬美元（約新台幣152萬元），希望能買下這條蛇雙頭蛇。

    綜合外媒報導，位於美國加州柏克萊、專門飼育販售爬蟲類的專門寵物店「East Bay Vivarium」，日前在官方IG帳號宣布，店內在去年9月誕生1條雙頭蛇，品種則是「加州王蛇」（California Kingsnake）。業者表示，由於雙頭蛇的生存率極低，因此並未在去年馬上公開牠的誕生消息，如今這條牠已7個月大，健康狀態十分良好。

    業者還公開幾張X光照，只見這條雙頭蛇「2顆頭」的脊椎部分，在身體部分融合在一起。業者透露，一開始他們推測這條稀有的雙頭蛇，最多只能活短短幾日，沒想到牠的生命力極為旺盛，且消化器官能正常運作，目前體長已超過30公分。一般來說，加州王蛇體長最大可達1.2公尺、壽命約為20至30年，業主推估牠能活到平均壽命。

    另外，業者以雙頭蛇的2顆頭來分開命名為「Angel」和「Zeke」，並觀察到這2顆頭都能控制身體，但店員聲稱「Angel」比較佔據主導地位，「這2顆頭各自有不同的想法，1顆頭可能想往右走，而另1顆可能想往左走。」

    業者公開幾張X光照，只見這條雙頭蛇「2顆頭」的脊椎部分，在身體部分融合在一起。（圖擷取自@theeastbayvivarium IG，本報合成）

    業者公開幾張X光照，只見這條雙頭蛇「2顆頭」的脊椎部分，在身體部分融合在一起。（圖擷取自@theeastbayvivarium IG，本報合成）

    者表示，由於雙頭蛇的生存率極低，因此並未在去年馬上公開牠的誕生消息，如今這條牠已7個月大，健康狀態十分良好。（圖擷取自@theeastbayvivarium IG，本報合成）

    者表示，由於雙頭蛇的生存率極低，因此並未在去年馬上公開牠的誕生消息，如今這條牠已7個月大，健康狀態十分良好。（圖擷取自@theeastbayvivarium IG，本報合成）

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