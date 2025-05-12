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    巴拿馬前總統離開尼國大使館 前往哥倫比亞尋求庇護

    巴拿馬政府於10日表示，前總統馬丁內利已前往哥倫比亞尋求政治庇護。（法新，資料照）

    巴拿馬政府於10日表示，前總統馬丁內利已前往哥倫比亞尋求政治庇護。（法新，資料照）

    2025/05/12 12:58

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴拿馬政府於10日表示，前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）已離開巴拿馬市的尼加拉瓜大使館，轉而前往哥倫比亞尋求政治庇護，結束長達1年多的大使館生活。

    《CNN》報導，巴拿馬外交部在聲明中表示，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）向巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）發出正式公文，指出已經給予馬丁內利政治庇護，而巴拿馬也允許前總統安全前往哥倫比亞，提到將遵守國際法制度中，美洲體系內的庇護制度。

    今年73歲的馬丁內利因收購一家出版社涉及洗錢，於2023年7月時被判處10年監禁。在判決下達後，馬丁內利向尼加拉瓜駐巴拿馬大使館尋求庇護，並自2024年2月起便一直待在大使館至今。對於貪汙的指控，馬丁內利堅稱這是政治攻擊，因為自己2023年宣布將再次競選總統，有心人士想要阻止這件事。

    馬丁內利於2009年至2014年執政，任期內推動中美洲第一條地鐵和跨洋運河擴建等重大項目建設，使巴拿馬經濟快速成長，卻因為就任期間受到收賄與成本超支等指控而蒙上汙點。

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