菲國期中選舉登場 馬可仕、杜特蒂家族權鬥白熱化

菲律賓副總統薩拉（左）與總統小馬可仕（右）。此次期中選舉被視為兩大政治家族權力競逐的關鍵戰役。（路透）

2025/05/12 12:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓選民週一（12日）開始在期中選舉中投票，此次選舉被廣泛視為對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與遭彈劾副總統薩拉（Sara Duterte）之間激烈權鬥的公投。首都馬尼拉的工作人員週日忙於設置投票站，此次選舉將決定超過1萬8000個職位，從眾議院席次到競爭激烈的市鎮首長。

《衛報》報導，然而，參議院選舉結果對2028年總統大選具有潛在重大影響。週一選出的12名參議員，將在預計7月舉行的薩拉彈劾審判中，組成半數的陪審團，此審判可能導致她永久不得擔任公職。薩拉上週在集會中稱其家族名譽「遭汙衊」，並質疑若杜特蒂家族消失，誰會真正受益。

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薩拉與前盟友小馬可仕的長期矛盾在2月爆發，當時她因涉貪腐及密謀暗殺總統等「重罪」遭眾議院彈劾。她否認指控，稱暗殺情節僅為假設。一個月後，其父、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因掃毒戰涉反人類罪遭逮捕並移送國際刑事法院（ICC）。

薩拉需要在24席的參議院中獲得9票，才能保住未來競選總統的一線希望。選前民調顯示，前12名候選人中有7位獲小馬可仕支持，4位與薩拉結盟。包括總統胞姊艾米·馬可仕（Imee Marcos）在內的兩位候選人，上週六被杜特蒂家族的「菲民主黨–人民力量黨（PDP-Laban）」納為榮譽成員，此舉旨在增加「保護副總統免遭彈劾的盟友」。

薩拉上週四在馬尼拉的最後一場造勢活動中，暗示可能發生「大規模」選舉舞弊，並再次將其父移送ICC稱為「綁架」。儘管老杜特蒂被拘禁於海牙，他仍在家族根據地達沃市（Davao City）參選市長，民調預測他將輕鬆勝選。

菲律賓國家警察已高度戒備逾一週，部署約16萬3000名警力維護投票站安全。軍方等數千人也被動員維持秩序。選前暴力事件已造成至少16人死亡，包括一名市議員參選人。週六，一名市議員候選人在民答那峨島（Mindanao）與警方的槍戰中喪生；同日，數人在宿霧（Cebu）機場因攜帶4.41億披索（新台幣約2.42億）現金遭逮，此舉涉嫌賄選。兩案均在調查中。

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