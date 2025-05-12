納粹文物重見天日！ 阿根廷最高法院地下室挖出83箱納粹文宣品

阿根廷最高法院近日在地下室找出83箱納粹文宣品。（路透）

2025/05/12 11:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷最高法院11日指出，法院工作人員近期在地下室中發現83箱在二次大戰期間被阿根廷當局沒收的納粹物品，內容物大多數是宣傳納粹的明信片、照片等文宣，還有數千本納粹黨筆記本。

綜合外媒報導，阿根廷最高法院在聲明中指出，這83箱納粹文宣品是1941年6月由德國駐東京大使館送出，透過日本輪船運往阿根廷，當時這大批貨物引起阿根廷當局注意，原因在於當局擔心這批貨物會影響阿根廷在戰爭中的中立立場。

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當時阿根廷海關隨機抽查，發現箱子內部裝有納粹政權的明信片、照片和宣傳資料，以及數千本屬於納粹黨的筆記本。當時德國駐阿根廷外交使團要求歸還這些材料，聲稱箱子裡裝有個人物品，但阿根廷海關和港口部門仍扣留這批物品。

阿根廷司法部門指出，之所以發現這批納粹文宣品，是因為最高法院在籌備建立歷史文獻博物館時在地下室發現這些文物。目前這些納粹物品已被轉移至他處，將由布宜諾斯艾利斯大屠殺博物館人員參與清點及保存工作。

阿根廷在二次世界大戰中為中立國，直到1944年與軸心國斷絕往來，並於1945年對德國及日本宣戰。根據大屠殺博物館統計資料，自1933年至1954年間，有4萬名猶太人為了逃避納粹迫害而進入阿根廷，阿根廷也是拉丁美洲地區最多猶太人群居的國家。

內容物包括納粹政權的明信片、照片和宣傳資料，以及數千本屬於納粹黨筆記本。（路透）

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