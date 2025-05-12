戰機損失成謎？印空軍高層：作戰目標達成最重要

印度三軍高階將領於5月11日在新德里舉行記者會，說明「辛多爾行動」成果。圖左起為空軍中將巴爾蒂、陸軍中將吉艾、海軍中將普拉莫德及陸軍少將夏爾達。（路透）

2025/05/12 11:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度空軍作戰署長（DGAO）巴爾蒂中將（Air Marshal A.K. Bharti）11日表示，「辛多爾行動（Operation Sindoor）」已達成既定目標，所有飛行員均已安全返航。他強調，在戰鬥情境中，損失在所難免，但拒絕就印方任何戰機損失發表評論，僅透露已擊落數架巴基斯坦軍機。

據《印度斯坦時報》報導，在新德里國家媒體中心舉行的記者會上，針對戰機損失的提問，巴爾蒂中將強調：「損失是戰鬥的一部分」，重點應在於是否「達成了摧毀恐怖份子營地的目標」，對此他給予「肯定的」答覆。至於戰損細節，他表示「此刻我不願評論」，以免讓敵方獲益。

請繼續往下閱讀...

巴爾蒂中將在回應的開頭表示：「我很高興你問了這個問題。我能說的是，我們達成了選定目標，所有飛行員都已返家。」

此前，國際媒體及巴基斯坦官員曾多次報導或宣稱，在5月6日至7日晚間印度武裝部隊對巴基斯坦及巴控克什米爾九處目標進行精準打擊時，有印度戰鬥機墜毀或遭巴方擊落。然而，印度政府至今未對此消息予以證實或否認。

印度外交秘書米斯里（Vikram Misri）在5月8日被問及此事時，並未否認相關說法，僅表示會在適當時機公布官方資訊。

至於巴基斯坦方面的損失，巴爾蒂中將指出，印度成功阻止了巴國軍機侵入邊境，因此雖無殘骸可尋，但「肯定」擊落了「數架」巴基斯坦飛機。他表示：「關於數量，我們不想臆測。我掌握數字，正透過技術細節確認中，所以此刻不便公布具體數目。」

巴爾蒂中將同時強調，印度的防空系統成功攔截了巴基斯坦發射的大量無人機、無人戰鬥航空載具（UCAV）及飛彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法