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    墨西哥市長涉非法交易 家中查獲毒品槍枝

    墨西哥警方搜索了卡瓦列羅家族名下多處房產，查獲毒品、槍枝與子彈。示意圖。（路透）

    墨西哥警方搜索了卡瓦列羅家族名下多處房產，查獲毒品、槍枝與子彈。示意圖。（路透）

    2025/05/12 11:51

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥警方9日搜索了普埃布拉州（Puebla）庫奧滕潘（Cuautempan）市長卡瓦列羅（Gerardo Cortés Caballero）家族名下多處房產，查獲大量毒品、槍枝與子彈，這些物品將做為證據交給檢方處理，以追查物品的來源以及非法交易活動的參與者。

    綜合媒體報導，墨西哥普埃布拉州的一名市長家族名下多處房產9日被警方搜查，分別查獲了毒品、槍枝與子彈等物品。據了解，事件起因於墨西哥當局收到了多起來自對地方官員的投訴，指出這些官員會向商家索取200到500披索（約新台幣311.63到779.08元）的「營業費」，在調查的過程中意外發現卡瓦列羅家族也有涉入，同時牽扯到毒品、槍枝等非法交易案件。

    卡瓦列羅目前處於失聯狀態，調查報告顯示，卡瓦列羅在事發前就已經預先請了20天的假期，檢方並未將他列為逃犯，表示調查尚未結束，請大家等候調查結果。

    今年40歲的卡瓦列羅已連任2屆市長，其父親貝當古（Gerardo Cortés Betancourt）則是在2008年至2011年和2018年至2021年分別就任2屆市長，該家族在當地深耕多年，有消息指稱，在貝當古2018年選舉時，卡瓦列羅就以協調員的身分加入了競選活動。

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