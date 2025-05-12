現實《007》M夫人將是她？英MI6首度女性領導 中國專家呼聲高

英國現任駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）是「軍情六處」（MI6）首長人選之一。（歐新社）

2025/05/12 11:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）現任首長摩爾（Richard Moore）擬秋季卸任，繼任首長遴選已到最後階段，出線3人都是女性，這將打破MI6百年來皆由男性掌權慣例。其中熱門人選是英國現任駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward），她精通中國事務，但被質疑對中太友善、缺乏情報經驗。

英國經典《007》系列電影中，主角詹姆士・龐德（James Bond；代號007）所效力的情報機構正好是以MI6為背景，網友調侃，龐德的上司「M夫人」真實上演。

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綜合英媒報導，3名候選人中，有2名是現任情報官員，因此身分必須保密，另一名則是英國現任駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）。

根據公開資料，吳百納具備中文能力，曾在中國的南開大學、湖北大學授課。1994年起進入英國外交部任職，2003至2009年，吳百納任職於英國駐中大使館，位階最高至副大使，2015年被任命為駐中大使，成為首位擔任此職務的女性外交官，2020年轉任英國常駐聯合國大使。

她在1994至1998年於英國駐俄羅斯大使館任職期間，成功自俄羅斯聯邦車臣共和國（Chechnya）營救2名英國籍人質。

《泰晤士報》報導，吳百納是目前最被看好的MI6首長人選，但質疑她資格的人士認為，她沒有情報工作經驗，而這在中國間諜活動和影響力日增之際恐構成隱憂，且她對中國「太友善」，包括駐中期間未就新疆人權強力發聲。

不過，支持吳百納的人士表示，中國經驗賦予她獨特視角，且她是英國外交部最資深官員之一。

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