挺過黨內「換洙」危機 南韓金文洙展開首場總統競選活動

南韓執政黨國民力量總統候選人金文洙，在首爾可樂市場展開首場競選活動。（法新社）

2025/05/12 10:50

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨國民力量，原本已決定推出前雇傭勞動部長金文洙參選總統，孰料10日突然鬧出「換洙」風波，一度考慮讓前總理韓悳洙出馬，經由黨內投票否決後，11日終於確認由金文洙登記參選，而金文洙今天（12日）也展開了首場競選活動。

據《韓聯社》報導，金文洙今早前往首爾松坡區的可樂市場造勢，該處是首爾東南部最大的農產、畜牧、水產批發市場。金文洙向攤販表示，假如可樂市場生意不好，那麼整個國家都會不好，他會肩負起改善經營狀況的責任。

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金文洙在可樂市場和商販共用早餐，並聽取了業者所面臨的困境，他認為現在由於少子化（沒有孩子）的問題，讓老一輩沒有理由外出用餐，因此導致餐廳難以經營。

金文洙指出，南韓經濟陷入了長期結構性衰退，使得小型企業、餐飲店遭遇危機，他承諾會成為市場總統、民生總統、經濟總統，讓南韓人民過上好日子。

對於之前黨內的「換洙」事件，金文洙表示一切都為雨過天晴，而且黨內在經歷這些風波後會更加團結；至於在野陣營候選人李在明目前民調領先一事，金文洙以他過去在京畿道富川市素砂區參選國會議員為例，直指自己剛開始民調排第3，但最終升至第1，因此他對逆轉充滿信心。

金文洙和攤販握手拜票。（美聯社）

金文洙和商販共用早餐。（法新社）

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