拜登重返螢光幕惹議 民主黨內現「讓他走」聲浪

美國前總統拜登近日接受專訪並談及敗選責任，但此舉在民主黨內引發複雜反應，部分人士期望他能真正退出政壇。（美聯社）

2025/05/12 09:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統拜登近日重返公眾視野，卻意外點燃民主黨內部分人士的怒火與憂慮。許多黨內人士期望他能真正退休，讓位給新一代領袖，帶領民主黨走出當前在野並為未來方向激烈辯論的困境。

美媒《Politico》報導，拜登上週偕同前第一夫人吉兒（Jill Biden）接受電視專訪，雖承認對川普重掌白宮負有責任，但也為自己去年堅持參選辯護。然而，此舉並未獲得普遍歡迎。民主黨策略師·羅查（Chuck Rocha）便認為，拜登每次現身，都迫使黨內重提敗選的往事，無助於品牌重建。他甚至表示，專訪唯一的好處是新聞熱度很快被新教宗人選蓋過。

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拜登的重新出現，正值民主黨試圖擺脫權力真空、尋求重振旗鼓之際。然而，對許多黨員而言，這反而勾起對其年齡、通膨及文化議題處理等舊有問題的痛苦回憶。進步派團體「為些事而跑（Run For Something）」共同創辦人李特曼（Amanda Litman）便指出，黨內應優先聆聽能激勵人心的新世代領袖聲音。

與此同時，拜登的盟友也正為即將公開的特檢官許景（Robert Hur）訪談錄音，以及一本揭露其「心智嚴重衰退」仍競選連任內幕的新書《原罪（Original Sin）》而戒備。這些事件都可能進一步加深黨內對拜登的負面印象。

不過，也有聲音認為拜登的經驗仍有價值。曾任其資深顧問的艾蒂安（Ashley Etienne）認為，拜登若能專注於建設性對話，仍能做出貢獻，但她也強調民主黨必須誠實檢討敗選原因。前特別助理羅威（Erica Loewe）則指出，拜登是唯一曾擊敗川普的人，在黨重建之際，不應將他排除在對話之外，且民主黨整體訊息傳遞問題不能全怪罪於拜登。

拜登在專訪中提及正撰寫回憶錄，並將副總統賀錦麗（Kamala Harris）敗選歸咎於共和黨的「性別歧視」，但也表示「我當時主政而他贏了，所以我承擔責任」。資深策略師芬尼（Karen Finney）認為，人們確實想聽到他承認責任，但許多人更不滿他違背「只做一任」的承諾。

近期民主黨在威斯康辛州選舉獲勝，及川普經濟牌失靈等利多消息，讓部分黨員覺得拜登的出現反而轉移了焦點。喬治亞州策略師希頓（Andrew Heaton）便將當前情況比喻為救火，認為深究拜登連任的細節並非當務之急，直言「我們能不能就此翻頁？」

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