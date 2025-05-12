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    華沙大火燒毀1400店鋪 波蘭總理：俄羅斯特務幹的

    波蘭總理圖斯克指出，波蘭政府確定「馬利維斯卡44」購物中心大火是俄羅斯情報機構指使的縱火行為，由俄羅斯特務居中協調及犯案。（路透）

    波蘭總理圖斯克指出，波蘭政府確定「馬利維斯卡44」購物中心大火是俄羅斯情報機構指使的縱火行為，由俄羅斯特務居中協調及犯案。（路透）

    2025/05/12 08:06

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於波蘭首都華沙的「馬利維斯卡44」（Marywilska 44）購物中心，在去年5月中旬遭遇火災，內部1400多個店鋪全數付之一炬，經過近一年調查，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）指出，波蘭政府確定「馬利維斯卡44」購物中心大火是俄羅斯情報機構指使的縱火行為，由俄羅斯特務居中協調及犯案。

    綜合外媒報導，圖斯克在電視演說中提到，馬利維斯卡44」購物中心大火確定是俄羅斯情報機構指使的縱火行為，部分肇事嫌犯已被逮捕，其餘嫌犯也已經確認身分，正在追捕中。圖斯克強調：「我們一定會將他們全部逮捕」。

    波蘭司法部長博德納 （Adam Bodnar） 和內政部長西蒙尼亞克 （Tomasz Siemoniak） 在另一份聲明中提到，在經過警方與國安單位調查近1年後，確定事發原因。目前波蘭調查人員正在與立陶宛當局合作，有些肇事者還在立陶宛進行了破壞活動，「我們對縱火過程以及滋事份子記錄的方式都瞭如指掌，他們的行動是透過一名居住在俄羅斯聯邦的人員所指揮」。

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