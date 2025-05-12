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    印巴交鋒軋一腳！中國戰機完勝？專家：言之過早

    巴基斯坦外交部長達爾聲稱，中國生產的殲-10C戰機參與擊落印度戰機的行動。（法新社檔案照）

    巴基斯坦外交部長達爾聲稱，中國生產的殲-10C戰機參與擊落印度戰機的行動。（法新社檔案照）

    2025/05/12 06:00

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在喀什米爾衝突中，巴基斯坦的中國製武器據稱表現出色，有效制衡印度使用的西方與俄羅斯武器，不少中國媒體，甚至台灣媒體都大肆宣傳，但分析家認為，哪一方的武器技術在實戰中更為優越，目前仍言之過早。

    印度7日針對巴基斯坦及其控制的喀什米爾地區發動名為「辛多爾行動」（Operation Sindoor）的軍事打擊，回應4月22日印度控制的喀什米爾巴哈甘（Pahalgam）發生的恐怖攻擊。印度指控，參與攻擊的恐怖組織獲得巴國支持。

    據報導，印度出動法國製「飆風」（Rafale）戰機。巴基斯坦則聲稱擊落5或6架印度戰機，其中3架為飆風戰機。巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）聲稱，中國製殲-10C戰機參與擊落印度戰機的行動。美國官員則向路透表示，殲-10C戰機擊落至少1架印度戰機。但未獲印方證實。

    香港南華早報11日報導，中國武器在巴基斯坦的軍事擴張中發揮關鍵作用。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的全球武器轉讓資料庫，2020至2024年間，巴基斯坦多達81％的武器來自中國。

    相較之下，印度武器來源分別為法國占33％、俄羅斯占36％，其次是美國，占9.6％。

    巴基斯坦是中國以外唯一操作殲-10C的國家。2020年，巴國向中國訂購36架殲-10C出口型及250枚霹靂-15E飛彈，目前已有20架服役。

    斯德哥爾摩國際和平研究所資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）指出，印度在武器數量上佔有優勢，且在許多領域擁有技術優勢，但在有限衝突下，這些優勢可能因為交戰規則的限制而被削弱，反而對巴基斯坦有利。

    魏士曼說，中國武器近20年來進展快速，至少在巴基斯坦手中似乎具備相當實力，能對抗西方與俄羅斯的先進武器，但若要評估其效能，仍需更多資料，西方武器，某種程度上也包括俄羅斯武器，已有相關資料足以驗證其效能，但中國武器方面仍不可得，「這實際上是中國先進武器首次被用於高階戰鬥」。

    《中國因素：北京擴大介入斯里蘭卡、馬爾地夫、孟加拉與緬甸》（The China Factor: Beijing’s Expanding Engagement in Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, and Myanmar）一書作者羅伊—喬杜里（Shantanu Roy-Chaudhury）指出，目前證據有限，難以論斷中國武器是否能在實戰中擊敗印度的西方與俄羅斯武器，畢竟雙方尚未有過大規模交鋒。

    儘管中國製武器無疑能夠強化巴基斯坦的軍力，但羅伊—喬杜里也強調，印度在武器的質與量方面皆具優勢，例如印度2019年在巴拉克特（Balakot）行動中使用西方與俄製武器對巴國實施空襲，以及本次「辛多爾行動」部署飆風戰機等，能夠在不越過實際控制線（LoC）或印巴邊界的情況下完成打擊，這點非常關鍵，因為巴基斯坦空軍似乎缺乏這類長程打擊能力。

    羅伊—喬杜里表示，中國與西方將密切觀察其各自武器在印巴之間的實戰效能，因為這可能對整個印太地區帶來「更廣泛的影響」。

    印度在7日的「辛多爾行動」中出動法國製「飆風」戰機。（路透檔案照）

    印度在7日的「辛多爾行動」中出動法國製「飆風」戰機。（路透檔案照）

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