美颶風季要來了！聯邦緊急事故署大裁員 考驗地方防災

2024年10月5日，男子為海倫颶風受災補助走進美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）在北卡羅來納州馬里恩市開設的臨時辦公室。（路透檔案照）

2025/05/11 23:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕正值美國6月1日進入颶風季節前夕，路透11日根據其所看到的備忘錄、美國現任與前任官員的說法，以及3名知情消息人士的爆料獨家披露，美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）已大砍針對各州與地方的緊急管理人員的培訓。

消息人士以及部分前任與現任官員警告，大砍人員培訓恐導致易遭風災侵襲的地區，無法為颶風過後的重大災情做好準備。各主要氣象預報單位估計，今年大西洋颶風季的颶風數量會比往年來得多，強度大到足以被命名的熱帶風暴有17個，其中包括9個颶風。

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前朝拜登政府的FEMA署長克里斯維爾（Deanne Criswell）就說，負責緊急事務的各州主管與管理人員若不清楚聯邦政府的最新工具與資源，將衝擊其為風災做準備與發布警告的能力。

自美國總統川普今年1月宣誓就職、宣布廢止FEMA職能並將之下放各州以來，FEMA已有約占全職員工1/3的約2000人被解僱或優離。FEMA前代理署長漢密爾頓（Cameron Hamilton）在向國會議員表示FEMA不該被裁的隔天被革職，繼任的李察森（David Richardson）上台後便對FEMA員工放話，強調自己矢志落實川普的縮編願景。

FEMA的國家颶風計畫（National Hurricane Program）與國家颶風中心（National Hurricane Center）通常會在每年春季為各州與地方的緊急事務官員舉辦面對面的研討會與簡報會，助其為即將到來的颶風季做好準備。

此等培訓課程的內容包括分享颶風模型的最新數據，為地方、各州與FEMA官員建立關係以改善在防災準備與救援上的協調，以及檢討疏散路線與其他規劃措施。

而今這些培訓課程與研討會已改為線上，雖說還是有用，但地方緊急事務官員認為，效果還是不如面對面的研討會，畢竟實際運用或練習，還是得面對面培訓才辦得到。

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