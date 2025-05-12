糗了！小粉紅自主抵制母親節 官媒卻發習近平與老母合影慶祝

中官媒PO出習近平（右）與年邁老母齊心（中）同框的影片慶祝母親節。（圖取自農民日報微博）

2025/05/12 00:33

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週日（11日）是一年一度的母親節，中國有一批「小粉紅」自主發起抵制運動，宣稱中國人的母親節是在農曆6月初6，拒絕過「西方人的母親節」，但中共官媒11日發布中國國家主席習近平與母親合影的照片慶祝母親節，引發大批牆外網友嘲諷。

母親節當天，中國網上不少小粉紅發文或拍片，發起「抵制西方母親節」，稱中國人的母親節是農曆6月初6，堂堂正正中國人就該過屬於中國人自己的母親節，「大家不要被西方的文化帶偏了，因為我們是炎黃子孫，我們是龍的傳人！」、「今天是母親節？我呸！沒文化的人才過呢」、「別亂花錢買禮物過啥節，都是被商業炒作帶篇的洋節」、「中國人不過洋節！」

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沒想到小粉紅自主發起的抵制運動馬上被中國官媒打臉，中國國務院農業農村部黨委機關報《農民日報》，週日晚間在微博PO出習近平與年邁老母齊心同框的照片來慶祝母親節，「一張張照片定格下習近平與母親相伴的溫暖印記。在這個特別的日子，願天下母親幸福安康！」

旅義華僑作家李穎同日在X平台分享此消息，牆外網友們紛紛嘲諷，「被黨媒給打臉了」、「咦，在罵官媒媒文化嗎？」、「那五一勞動也別放了唄，那可是法國人發起的，放了也是過洋節」、「粉紅不要生下他們的媽，要黨媽就夠了」、「這是又來一次文化大革命嗎？這次不是破四舊，是破西方文化？」、「抵制馬列思想才是炎黃子孫，舉血紅喊弘揚中國傳統文化的馬列子孫真噁心」。

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