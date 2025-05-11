菲律賓期中選舉 小馬可仕陣營訴諸反中情緒佔優勢

小馬可仕在選戰中將中國視為關鍵議題，批評杜特蒂陣營對北京的霸凌行徑保持沉默。（歐新社）

2025/05/11 23:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓將於12日舉行期中選舉，在選前的政治造勢、參議院聽證會與民調中，中國成為一個顯著而不尋常的存在。隨著菲國兩大政治家族在通常較為低調的參議員與地方首長選舉過程中展現實力，對中關係成為一項引發激烈辯論的政治焦點。

菲律賓12日將改選參議院24席中的12席、選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長及地方議員，總計1萬8200多人。

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路透報導，這次選舉結果可能會左右2022年上任的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），在6年任期後半段的戰略立場。今年2月，小馬可仕在一場造勢活動中質問選民：「我們還要讓國家回到那些想讓我們變成中國一個省分的領袖執政的時代嗎？」矛頭指向他的前任杜特蒂（Rodrigo Duterte）以及現任副總統、杜特蒂之女薩拉‧杜特蒂（Sara Duterte）。

杜特蒂於2016至2022年擔任總統期間，對中國採取懷柔政策，淡化南海爭議，引發華盛頓關切，也讓菲律賓與美國長期的安全同盟關係受到質疑。相較之下，小馬可仕則致力於重建並深化與華府的關係。

馬卡蒂大學公共行政學教授塔比亞（Ederson Tapia）指出：「這些議題在選民心中極具共鳴，尤其是中國問題。過去選舉期間外交政策並不太受到重視，但現在情況已經不同。」

根據4月份的一項民調，在這個擁有1.1億人口的國家，多數選民傾向支持主張捍衛菲律賓南海主權的候選人。小馬可仕政府近年在與北京的海上對峙中，立場更為強硬，對抗行動持續不斷。

小馬可仕自開始為所支持的參議員候選人造勢以來，便不斷訴諸這種反中民意。在2月的造勢活動中，小馬可仕指向他的候選人說：「當我們的海岸防衛隊被水砲攻擊、當我們的漁民遭阻擋、漁獲被搶、島嶼被奪變成別國的一部分時，他們（候選人）沒有一個人為中國鼓掌。」

杜特蒂陣營在3月他被國際刑事法院（ICC）逮捕並押往海牙時，獲得一波同情支持，但小馬可仕支持的候選人在民調中依然領先，似乎將主導本次參議員選舉。

小馬可仕在這場歷時數月的選戰中，持續對中國施壓，將其視為關鍵選戰議題，他的盟友也開始對薩拉的沉默提出批評，認為她迴避對中國表態。薩拉是未來可能角逐總統大位的熱門人選，她曾是小馬可仕的盟友，如今卻面臨彈劾審判。薩拉否認所有不法行為，對彈劾提案展現強硬態度，已向最高法院請求撤銷對她的指控。

政治分析家暨Stratbase集團創辦人曼希特（Victor Andres“Dindo”Manhit）指出，小馬可仕若能在這此選舉中取得強而有力的授權，不僅將決定他未來3年能否有效執政，也會影響他的接班人在2028年總統大選的佈局。

曼希特說，想角逐總統寶座的人需要在這些關鍵議題上展現一致性，尤其是關於保護菲律賓海洋權益與主權的問題，「而副總統就是其中之一。她至今仍未對中國的脅迫行為發聲。」

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