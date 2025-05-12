美公民入境中國遭刁難！中方強制侵入性檢測 美政府將調查

近日傳出有美國公民入境中國疑似遭遇刁難，被強制要求接受「醫學檢測」。示意圖，圖中場景為上海浦東國際機場。（彭博）

2025/05/12 00:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中正因貿易關稅等問題，緊張關係急遽升溫。近日傳出有美國公民入境中國疑似遭遇刁難，被強制要求接受「醫學檢測」，讓這些美國旅客相當錯愕且感不滿。美國駐中大使館證實有收到類似通報，將介入調查。

《彭博》報導，本月2日，一架從英國飛抵上海浦東國際機場的航班，機上一名美國籍乘客透露，飛機落地後，所有持外國護照的乘客都被集中在一個特定區域內，進行特殊的醫學檢測。另外一名自稱曾經擔任遺傳學研究員的乘客則表示，接受檢測時，中國檢疫人員會用棉花棒反覆刮拭他們的舌頭，讓人感覺很不舒服。

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這些受檢乘客說，外國旅客們事前都沒有被告知為何要做這種檢測，也沒有人跟他們說明檢體的用途，而且受檢場地的氣氛讓人感覺「困惑又詭異」。

美國駐中大使向《彭博》證實，最近確實收到一些通報，指美國公民抵達中國後會被強制要求接受侵入式的醫學檢測，「我們正在調查相關的情況，我們最關切的就是在中國境內美國公民的安全問題。」

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