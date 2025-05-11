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    台灣人在日本神社祈願「罷免成功」 遭中國小粉紅惡意塗改恐嚇

    有台灣民眾前往日本神社祈願「罷免成功」的繪馬（許願牌），驚傳被中國人惡意塗改，寫上各種羞辱恐嚇等不雅詞句，劣行引爆台日網友怒火。（圖擷取自@FreeAll_protest 社群平台「X」）

    有台灣民眾前往日本神社祈願「罷免成功」的繪馬（許願牌），驚傳被中國人惡意塗改，寫上各種羞辱恐嚇等不雅詞句，劣行引爆台日網友怒火。（圖擷取自@FreeAll_protest 社群平台「X」）

    2025/05/11 21:59

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    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣大罷免第二階段連署在近期邁入尾聲，期間發生多起參與罷免志工遭暴力毆打、言語恐嚇等惡意攻擊，引起各界譴責。如今，不只台灣國內出現相關事件，有台灣民眾前往日本神社祈願「罷免成功」的繪馬（許願牌），也驚傳被中國人惡意塗改，寫上各種充滿羞辱、恐嚇等不雅詞句，沒品惡行引爆台日網友怒火。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「のうまにあ 願榮光」的日本網友7日分享，從今年4月底開始陸續看到有台日網友轉發，有台灣人前往日本神社參拜後，購買神社內販售、可以寫下心中任何願望並掛在神社內的許願牌，竟然被中國人拿筆惡意塗鴉，且明顯針對寫出「台灣獨立」、「大罷免大成功」等繁體中文詞彙的許願牌。

    從照片顯示，中國人不僅用筆在許願牌畫叉、塗黑原本的內容，還寫上「中國台灣」、「統一台灣」、「台灣屬於中國」、「台灣不獨立」、「放你娘的屁，台灣是中國的！！」、「吃屎吧，沒有中國哪來的台灣」等詞句。「のうまにあ 願榮光」還指出，2019年香港反中運動期間，也曾有大量中國人做出類似的犯罪行為。

    沒品行徑曝光後，引起大批日本網友怒斥，未料有中國網友留言反嗆，聲稱在日本神社寫上「政治主張」玷汙日本神道教文化，所以台灣人活該被這樣對待。但其謬論立刻被日本網友立打臉，並解說「繪馬」是民眾在祈求願望或實現願望之後，向神明奉納的象徵性的東西，每個人都可以自由表達自己的心願或感謝的心，惡意塗改他人繪馬才是真正玷汙日本文化，「這裡是日本，不存在什麼需要看中國人臉色的規則。」

    其他網友則表示，「國共一家親」、「破壞他人繪馬會倒楣的」、「猴子的文明都比中國人高」、「這就是民主素養跟獨裁思維的差異」、「支那人即便到了自由國家還是不懂言論自由」、「現在我聽到『中國人』 3字感覺比三字經還髒」、「整天都有這些爛事，然後還疑惑為什麼台灣人這麼抗拒中國」、「要是不滿意政治主張，單獨寫一塊繪馬就是；擅自塗改他人的繪馬，就是單純的手賤」、「破壞公物、破換他人私有財產還不以為恥，這就是蠻荒中國，牠們滿嘴都是禮義廉恥，牠們最缺乏的就是禮義廉恥」。

    另有台灣網友透露，這塊許願牌掛置地點在日本福岡市博多區、擁有逾1200多年歷史的「櫛田神社」，是由在目前旅居海外、自發性擔任海外罷免連署志工的台灣民眾，自己去神社參拜後填寫，沒想到竟會遇到如此惡劣的攻擊。

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