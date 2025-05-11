共和黨策士：關稅僵局拖愈久 恐成川普「阿基里斯腱」

洛杉磯港執行長塞羅卡（Eugene Seroka）表示，川普對進口商品徵收至少10％關稅，導致該港口約3分之1的運輸量陷入停滯。（歐新社）

2025/05/11 16:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《國會山莊報》（The Hill）10日報導，美國總統川普的對等關稅政策讓全球和美國市場驚魂未定，就連通常無條件支持川普的共和黨人，也悄悄對川普處理關稅的方式表示不滿，認為這將成為川普執政的「阿基里斯腱」（Achilles' heel，指致命弱點）。

該報引述一名共和黨策士指出，川普的關稅政策「已進入愚蠢的境地」，將繼續讓那些投票給他的選民感到心痛，因為他們開始擔心生活成本。

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另一名曾參與川普2020年競選活動的前助理也說，關稅議題讓許多川普支持者「感到不舒服」，「他們投票給川普，不是為了體驗市場動盪，也不是為了讓川普針對電影議題提出站不住腳的論點，而是希望重新打造川普第一次當總統時的經濟盛況」。

川普近日威脅對外國電影加徵關稅，讓市場一頭霧水。

不過，儘管消費者信心受到打擊，商界領袖也表達深深疑慮，但民調顯示共和黨人並未真正因為關稅措施而遠離川普。

例如，《哥倫比亞廣播公司》（CBS）及輿觀（YouGov）民調顯示，85％的受訪共和黨人認為，關稅有助於增加國內製造業就業機會。與此同時，《華盛頓郵報》、美國廣播公司新聞（ABC News）和易普索（Ipsos）4月底發布的民調則顯示，64％的美國人不贊成川普提高進口關稅，34％的人贊成。

共和黨資深策士麥登（Kevin Madden）表示，雖然大多數共和黨人——尤其「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者——仍支持總統在關稅問題上的努力，但「也存在一些阻力……而且人們愈來愈意識到關稅戰對各州和地區的負面影響」。

曾在川普第一任短暫為川普工作的辛格頓（Shermichael Singleton）為川普辯護道，雖然這對川普來說是一個棘手的狀況，但川普必須完成未竟目標，「如果不解決揮之不去的關稅問題，就不能把注意力集中在生活成本等其他經濟問題上」。

然而，辛格頓也警告，關稅僵局拖得愈久，川普在公眾輿論方面的情況可能就愈糟，「我不希望我們第3季還處於同樣的處境」。

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