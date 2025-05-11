36秒影片曝光！疑櫻花妹「當眾蹲水溝解放」 日網友超吃驚

一名疑似日本甜美正妹，光天化日之下，直接蹲水溝蓋上「解放」，引發網友熱議。（圖擷取自@busanyongdobridge Threads，本報合成）

2025/05/11 20:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期社群平台Threads瘋傳一段36秒影片，畫面中拍到一名疑似日本人、穿著裙裝的女子，在光天化日之下，整個人直接蹲在路邊水溝蓋上「解放」，完事後還大剌剌與同行友人嘻笑打鬧。脫序影片曝光後，吸引包含日本在內的各國網友瘋狂議論、轉發。

一名韓國網友8日在Threads發布影片，並以韓文寫出「你在那裡做了什麼？」。影片顯示，一名黑色長髮、化著濃妝、穿著灰色格子長裙的女子，一邊說著流利的日文與掌鏡友人對話，一邊張開腿蹲在路邊的水溝蓋上，疑似在進行「小便」，且女子結束這個動作後，還用伸手用裙子磨蹭私密部位，似乎在擦拭。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，掀起網友熱烈討論，許多日本網友對此震驚不已，並紛紛留言痛斥說，「太下流了」、「她的內褲呢？」、「妳到底在做什麼！」、「她說日語，天啊我的老天爺啊！」、「這不是日本人，而是日本式的動物」。還有網友指出，這名女子的脫序行為，很像這幾年造成日本新宿治安敗壞的「東橫kids」群體。

另不少外國人好奇詢問，影片女子是否為近幾年來，在國外做壞事卻對外聲稱自己來自日本（實為中國人），因中國人喜歡「隨地大小便」的惡劣習慣，時常登上各國媒體報導。但有熟知日本人生活的網友指出，日本人喝醉後會倒在路上睡覺、在路邊尿尿或嘔吐等行為也很常見，但無法確認該女子就是日本人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法