美國沒派人？川普特使與普廷晤談竟透過俄國翻譯員

4月25日，魏科夫（左2）在莫斯科會晤俄國總統普廷（右4），但魏科夫似乎依賴克宮安排的翻譯人員，引起爭議。（法新社）

2025/05/11 15:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的特使魏科夫在解決烏俄戰爭、加薩衝突及伊朗核協議方面發揮關鍵作用，但《美國國家廣播公司》（NBC）10日引述消息指出，魏科夫在與俄國總統普廷會晤時，竟打破慣例、透過克里姆林宮指派的翻譯人員協助對話，這讓美國前駐俄大使直批「非常糟糕」。

1名美國官員和2名了解會談情況的西方官員向NBC透露，魏科夫於2月11日、3月13日在莫斯科、4月11日在聖彼得堡與普廷會面數小時，並「使用他們的翻譯人員」，如果普廷和翻譯用俄語交談，魏科夫就不知道他們在說什麼。

請繼續往下閱讀...

據了解，普廷會說一些英語，但在談判和舉行正式會議時，會透過翻譯進行交流。4月25日，在與魏科夫會面時，普廷由高階顧問、曾擔任駐美大使10年的鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）和投資與經濟合作特使狄米崔夫（Kirill Dmitriev）陪同。

然而，克宮發布的一段會晤短片顯示，當時魏科夫面帶微笑，獨自一人進入房間，與同樣笑容滿面的普廷握手，但身邊似乎沒有任何顧問或專家陪同，這些顧問或專家通常會陪同美國官員進行微妙而複雜的談判。

接著，一位女士來到魏科夫這邊的桌子旁時，魏科夫指著她問道：「這是翻譯？大使館派的？好的。」白宮副新聞秘書凱莉（Anna Kelly）和魏科夫團隊沒有透露該女子的身份，凱莉僅強調魏科夫「遵守與國務院協調的所有安全協議」。

前美駐俄大使、史丹佛大學政治學教授麥克弗爾（Michael McFaul）批評，使用克宮指派的翻譯人員是「非常糟糕的想法」，讓魏科夫「處於非常不利的地位」。

他繼續解釋，有美國翻譯人員在場，還可以確保美國政府其他部門能夠更準確地記錄會議內容，即所謂的談話備忘錄（memcon），「每次我參加會議結束後，都會向翻譯報告情況，確認我們聽取的所有內容都準確無誤，並確保談話備忘錄的紀錄無誤。你不可能透過俄國官員做到這一點」。

麥克弗爾表示，沒有關於會議的詳細紀錄可能會給川普政府其他高階官員造成困擾，例如致力推動和談的國務卿魯比歐和烏克蘭問題特使凱洛格，「凱洛格怎麼知道魏科夫和普廷達成什麼協議？他只能透過談話備忘錄才能知道」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法