超衰！泰國司機剛下車 竟遭「天降40公斤冷凍鮪魚」當場KO

泰國北欖府（Samut Prakan）一名司機駕駛貨車前往碼頭接貨，當他抵達現場後下車伸懶腰，突然天降一條達40公斤的急凍鮪魚，把他當場KO倒地、頭破血流。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/11 16:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北欖府（Samut Prakan）近日發生1起離奇的倒楣事件，1名司機大中午駕駛貨車前往當地碼頭接貨，當他抵達現場後，將車停靠在在1艘裝滿大量急凍鮪魚的貨輪旁，接著他下車伸個懶腰，突然天降1條達40公斤的急凍鮪魚，把他當場KO倒地、頭破血流，荒唐畫面也嚇傻附近路人。

綜合泰媒報導，這起事件發生在本月7日，地點則在位於北欖府的蘇帕納瓦碼頭第6鎖區。報導指出，1名41歲的貨車司機前往碼頭接貨，並將貨車停靠在1艘裝著3000公噸冷凍鮪魚的韓國籍貨輪附近，根據司機說法，他把車停好後就馬上下車伸懶腰，完全沒想到有1條「飛天鮪魚」從貨輪吊運的網中滑脫，還恰好筆直地砸到他頭上。

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另據救援單位表示，他們接獲民眾報案時，還以為是有群眾在碼頭邊打群架，一行人趕到現場才發現，害人流血受傷的「凶手」，竟是1條被徹底結冰的巨型鮪魚。醫護人員表示，受害駕駛被鮪魚擊中後，頭部出現1道5公分長的傷口，駕駛雖然痛得倒在地上，所幸意識還算清醒，並靠著堅強地求生意志接受詢問，目前已被送醫治療。

現場目擊者表示，當時有大量冷凍鮪魚透過大網從貨輪卸下，推測是因為冰層溼滑，導致其中1條冷凍鮪魚脫網掉落，最終釀成這場「魚擊人」慘案。56歲的碼頭管理員頌薩克（Somsak）則坦言，雖然他沒有親眼目睹整個事件，他在當地工作這麼多年，第1次聽到「鮪魚從天上掉下來打人」的鬧劇發生。

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