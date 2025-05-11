睡不著元凶？家具、玩具塑膠微粒 恐讓生理時鐘延遲17分鐘

挪威研究新發現，塑膠化學物恐擾亂生理時鐘；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

2025/05/11 15:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕日常塑膠製品中的化學物質，可能正影響您的睡眠。挪威最新研究指出，潛藏於家具、玩具甚至醫療用品的化學物，能干擾人體晝夜節律，使生理時鐘最多延遲17分鐘。研究警告，此延遲恐增睡眠障礙及糖尿病、癌症等健康風險。

人體生理時鐘，即晝夜節律，掌管睡眠與清醒週期，以略多於24小時運行，每日需藉光線等環境線索（德文「zeitgebers」，意為時間賦予者）微調約12至18分鐘。

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科學網站《IFLScience》報導，該研究由挪威科技大學（ NTNU）生物學家執行，他們從PVC醫療餵食管和PU水袋中提取化學物，在實驗室觀察其對人類細胞的影響。

團隊關注化學物對腺苷受體（adenosine receptor）的效應，此受體傳遞調節晝夜節律訊號，告知身體何時清醒。實驗發現，塑膠化學物會「活化」腺苷受體，阻礙訊號傳遞，視劑量不同，可使生理時鐘延後9至17分鐘。研究作者比較此效應與咖啡因，雖結果相似（使人清醒），但咖啡因是「去活化」受體。

研究主要作者、挪威科大教授瓦格納（Martin Wagner）向《衛報》（The Guardian）表示，此影響雖不如咖啡強烈，但衝擊細胞反應更快。他強調，即使僅15分鐘延遲，對精密調控的生理時鐘也是「一個顯著的轉變」。

研究團隊也指出，仍需更多研究了解塑膠對生理時鐘的全面影響並確定元凶化學物。此次研究用的是塑膠萃取物，代表「化學物質遷移的極端情況」。未來需進一步研究確認真實世界暴露的實際效應。

作者總結，其研究為塑膠含毒性化合物再添證據。癌症、肥胖、糖尿病及免疫、生殖與發育障礙等問題增加，已與塑膠使用有關。他們寫道：「塑膠的設計與生產必須根本轉變以保安全。減少塑膠中化學物的種類和危害，可降暴露，減輕公衛衝擊。」

此研究發表於《環境國際》（Environment International）期刊。

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