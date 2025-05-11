愛犬一口氣拔16顆牙慘死 美國飼主怒控獸醫求償1.38億

美國紐約1名女心理學家控訴，她在今年1月初為8歲大的寵物月克夏安排拔牙手術，未料獸醫在沒經過她的同意下，竟一口氣給愛犬拔除多達16顆牙，導致愛犬4天後不治身亡。（圖擷取自@nypost 社群平台「X」）

2025/05/11 16:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名女心理學家在今年1月初，為8歲大的寵物犬安排拔牙手術，未料愛犬在手術期間心跳驟停，加上未獲及時搶救，導致愛犬4天後不治身亡。事後飼主發現，因為2名獸醫在沒經過她的同意下，竟一口氣給愛犬拔除多達16顆牙，氣得控告2人草率執刀，並提出460萬美元（約新台幣1.38億元）的求償。

綜合外媒體報導，現年60歲的法蘭可（Fabiana Franco）是一名專治複雜創傷的心理學家，她在多年前領養茶杯約克夏犬「可可」（Coco），並讓牠時常一起陪同患者進行治療。法蘭可指出，可可患有小型犬常見的氣管塌陷（tracheal collapse）問題，因此她會定期帶可可去獸醫院檢查，以保障牠健康安全。

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法蘭可表示，她經常帶可可前往位於紐約下城的「巴特里公園獸醫醫院」（Battery Park Veterinary Hospital）看診，院方長期透過雷射療法和藥物治，改善可可的健康症狀。法蘭可透露，由於可可體重僅1.72公斤，因此固定為牠看診的主治獸醫，一直避免讓可可接受麻醉等治療方式，但這名獸醫從今年1月開始休產假。

院方安排獸醫柏格（Douglas Berger）接手看診，柏格建議法蘭可拔除可可1顆感染的臼齒，對方還保證麻醉過程會親自操刀，並全程監控。但柏格在手術當天1月15日並未現身，因此院方又改讓另1名獸醫赫藤莫瑟（Deianira Huettenmoser）主刀，但對方在未經飼主同意下，一次替可可拔除多達16顆牙，且整個麻醉過程超過2小時。

根據法院訴訟內容指出，可可當時「已經臨床死亡近6分鐘」，但是主刀獸醫赫藤莫瑟卻對法蘭可說「牠沒事」，還把牠轉送至一般的市中心獸醫院，而非動物重症專科醫院。法蘭可表示，最終她聽從一名獸醫院急診室護理師建議，緊急護送可可前往另一家動物醫療中心重症監護室，但最終愛犬仍在1月19日病重去世。

對此，法蘭可痛斥巴特里公園獸醫醫院的2名經手獸醫，不僅草率執刀、延誤急救，甚至當她向院方索取就醫紀錄時，發現2人早就偷偷竄改治療紀錄，還向法院聲稱從未幫法蘭可與可可看珍過。法蘭可控訴，2名獸醫為了保全自己的職業聲譽，犧牲了她的愛犬生命，目前她已尋求律師協助控告2人，避免有其他飼主與寵物受害。

Heartbroken owner sues for $4.6M after allegedly inexperienced vet yanked 14 teeth from teacup Yorkie — then failed to get help for ailing pup: lawsuit https://t.co/kQflcIukiI pic.twitter.com/VdKXZ8lZe3 — New York Post （@nypost） May 10, 2025

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