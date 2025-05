愛犬一口氣拔16顆牙慘死 美國飼主怒控獸醫求償1.38億

2025/05/11 16:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約一名女心理學家在今年1月初,為8歲大的寵物犬安排拔牙手術,未料愛犬在手術期間心跳驟停,加上未獲及時搶救,導致愛犬4天後不治身亡。事後飼主發現,因為2名獸醫在沒經過她的同意下,竟一口氣給愛犬拔除多達16顆牙,氣得控告2人草率執刀,並提出460萬美元(約新台幣1.38億元)的求償。

綜合外媒體報導,現年60歲的法蘭可(Fabiana Franco)是一名專治複雜創傷的心理學家,她在多年前領養茶杯約克夏犬「可可」(Coco),並讓牠時常一起陪同患者進行治療。法蘭可指出,可可患有小型犬常見的氣管塌陷(tracheal collapse)問題,因此她會定期帶可可去獸醫院檢查,以保障牠健康安全。

法蘭可表示,她經常帶可可前往位於紐約下城的「巴特里公園獸醫醫院」(Battery Park Veterinary Hospital)看診,院方長期透過雷射療法和藥物治,改善可可的健康症狀。法蘭可透露,由於可可體重僅1.72公斤,因此固定為牠看診的主治獸醫,一直避免讓可可接受麻醉等治療方式,但這名獸醫從今年1月開始休產假。

院方安排獸醫柏格(Douglas Berger)接手看診,柏格建議法蘭可拔除可可1顆感染的臼齒,對方還保證麻醉過程會親自操刀,並全程監控。但柏格在手術當天1月15日並未現身,因此院方又改讓另1名獸醫赫藤莫瑟(Deianira Huettenmoser)主刀,但對方在未經飼主同意下,一次替可可拔除多達16顆牙,且整個麻醉過程超過2小時。

根據法院訴訟內容指出,可可當時「已經臨床死亡近6分鐘」,但是主刀獸醫赫藤莫瑟卻對法蘭可說「牠沒事」,還把牠轉送至一般的市中心獸醫院,而非動物重症專科醫院。法蘭可表示,最終她聽從一名獸醫院急診室護理師建議,緊急護送可可前往另一家動物醫療中心重症監護室,但最終愛犬仍在1月19日病重去世。

對此,法蘭可痛斥巴特里公園獸醫醫院的2名經手獸醫,不僅草率執刀、延誤急救,甚至當她向院方索取就醫紀錄時,發現2人早就偷偷竄改治療紀錄,還向法院聲稱從未幫法蘭可與可可看珍過。法蘭可控訴,2名獸醫為了保全自己的職業聲譽,犧牲了她的愛犬生命,目前她已尋求律師協助控告2人,避免有其他飼主與寵物受害。

