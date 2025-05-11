最猛擺設！橢圓形辦公室驚見「川普戰神像」 重現遇刺瞬間

這座近日現身白宮橢圓形辦公室的青銅雕塑，生動重現了川普去年遇刺未遂的驚險一幕。（美聯社）

2025/05/11 14:37

〔記者陳成良／台北報導〕美國總統川普位於白宮的橢圓形辦公室，9日被媒體發現在其標誌性的「堅毅桌（Resolute Desk）」旁，擺放了一座描繪他去年在賓州巴特勒（Butler, PA）遭遇暗殺未遂事件的青銅雕塑。這件高約30公分的藝術品，重現了當時的驚險瞬間，引發外界關注。

據福斯新聞（Fox News）報導，該雕塑的核心畫面，是2024年7月13日，川普在巴特勒農展會場）造勢時，遭槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）從附近屋頂開槍射擊的場景。雕塑中，三名特勤局人員，包括現任局長柯倫（Sean Curran），正奮力將川普拉離講台。

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事件發生時，槍聲響起後川普一度俯身，隨後在特勤人員攙扶下準備離場。然而，就在此刻，川普卻停下腳步，轉身面向群眾，高舉緊握的拳頭，並激昂地高喊：「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」當時，他因耳朵遭子彈擦傷而流血。這一幕迅速在網路上廣為流傳，成為2024年總統大選的決定性時刻之一，被視為展現川普韌性、勇氣與無畏精神的象徵，不僅鞏固其支持者，也影響了部分選民的態度。

這座雕塑以深色青銅鑄造，背景則是一面垂直懸掛、略顯陳舊的美國國旗。白宮方面並未說明為何當天展示此雕塑，也未提及是否為贈送給總統的禮物。

據悉，這件作品可能是藝術家華茲（Stan Watts）為「川普雕像計畫（Trump Statue Project）」所製作的擬議雕像模型（maquette）。該計畫正籌備打造一座高達約2.74公尺的複製品以向川普致敬。該組織網站寫道，這個充滿力量的形象，體現了「信心、力量和希望」，將透過這座巨型雕像永垂不朽，它同時象徵著「神聖的干預」，以及這位代表美國團結與韌性的人物及其傳達的訊息。

華茲過去曾創作過多位美國開國元勳如亞當斯（John Adams）、富蘭克林（Benjamin Franklin）和傑佛遜（Thomas Jefferson）的著名雕像，以及民權秀金恩博士（Martin Luther King Jr.）紀念碑，和911事件中消防員在世貿中心升起美國國旗的雕塑。

2024年7月13日川普在賓州巴特勒造勢集會上遭到槍擊，當時在特勤人員的協助下緊急撤離。畫面右側戴墨鏡的柯倫 （Sean Curran），已升任為美國特勤局局長。（美聯社）

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