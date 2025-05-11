大阪串烤店公告「不允許中國遊客光臨」小粉紅氣炸

日本大阪串烤店貼出簡體中文公告，禁止中國顧客光臨。（擷取自@FreeAll_protest/x）

2025/05/11 14:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪一家串烤店因張貼簡體中文公告，明言拒絕接待中國顧客，近日在社群平台掀起激烈討論，有人力挺店家選擇客人的權利，也有人批評這已涉及歧視。

日本立場鮮明的插畫家「@FreeAll_protest」10日在社群平台「X」分享，大阪市西區肥後橋站附近的「炭火焼鳥 ハヤシン」串烤店在門口張貼簡體中文公告：「有很多人沒有禮貌，我們不允許中國顧客光臨我們的商店，感謝您的理解。」

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這張公告曝光後已超過1000萬次瀏覽。不少日本網友認為店家做法合理，「不允許中國人進入現正成為全球趨勢」、「這是最好的餐廳，如果我到大阪，一定會順便去那裡」、「店家有權選擇顧客，我不記得是哪家店了，但他們成功地把人們拒之門外，是用中文寫下 『本店現已客滿』，但用日文表示『如果您能看懂這個，請進』我擔心可能會有人不高興而破壞這個地方」、「讓日本人感到安心的好地方」。

然而，也有不少人指出這種作法帶有歧視色彩，質疑一竿子打翻所有人是否合理。一名中國網友在小紅書發文怒斥，「八嘎國你什麼意思？這麼對龍國人的嗎？只因個別中國遊客沒禮貌行為，就把氣出在所有中國人身上，這合理嗎？」

該名網友更表示，「中國遊客向來尊重各地文化、入鄉隨俗，可這種區別對待真讓人寒心！出門在外，我們代表著國家形象，一直努力展現友好、文明的一面，但個別店鋪這種作法，是對全體中國遊客的不公正批判」。他最後呼籲這些店家，別因個別現象就給整體群體「扣帽子」，「咱不惹事，但也絕對不怕事！遇到這種不公平的對待，別忍氣吞聲，要勇敢維護自身權益！」

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