中國歸化男曬日本護照喊「打入敵人內部」 遭日網友檢舉急刪文改帳號

中國一名男子分享歸化日本經驗時稱「打入敵人內部啦」，引發廣大日本網友不滿。（本報合成，圖擷取自X、臉書）

2025/05/11 15:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國男子近日在社群平台「小紅書」炫耀取得日本國籍時語出驚人，稱自己「打入敵人內部啦」，在中國、日本及台灣網路引發巨大爭議，當事人事後緊急刪文並發聲明澄清。

小紅書「藍眼淚」6日發文曬出新取得的日本護照、已退籍的中國護照及失效的日本在留卡，並附上個人姓名、出生日期、護照號碼及在留卡號，興奮寫下「打入敵人內部啦」。

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該貼文很快被轉傳至「X」等社群平台，帳號「保守速報」7日引用該貼文，擔憂表示「這安全嗎？」不少日本網友則留言譴責「為什麼要讓這種人歸化呢？他們顯然是『敵人』而且已滲透到國內，他們和恐怖分子有什麼區別？ 」、「似乎可以安全地假設，大部分到日本的中國遊客都是間諜」、「禁止中國人入籍。」也有網友表示已向法務省通報，要求進一步調查。

不過，也有中國網友留言緩頰，認為當事人只是順著中國部分輿論的語境開玩笑，並非真正帶有敵意，「中國國內有很多人把日本當明面上的『敵人』，但不是真的當敵人看，他也只是順著這個意思開玩笑而已」。

眼見風波擴大，「藍眼淚」緊急刪文且改帳號名稱，7日在小紅書再度發文表示，該帳號為初次使用，缺乏風險意識，所謂「打入敵人內部」純屬玩笑，無任何惡意。他強調自己熱愛日本，將其視為「第二故鄉」，並在任何國家都會遵守法律與道德。他也呼籲網友停止謾罵，將時間留給家人、朋友與更有意義的事。

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