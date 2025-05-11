孟加拉臨時政府 禁止前總理政黨參加政治活動

諾貝爾和平獎得主尤努斯承諾會對孟加拉進行改革，並表示選舉可能會延遲到2026年。（法新社資料照）

2025/05/11 13:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉臨時政府今（11）日宣布，將以國家安全擔憂為由，禁止了前總理哈西娜（Sheikh Hasina）所處的政黨「人民聯盟黨」的一切政治活動，這項決策將持續至國際刑事法庭對去年該黨血腥鎮壓抗議者，導致數百位民眾死亡的事件審判結束。

據《路透》報導，這項決定是由去年推翻哈西娜政權的孟加拉臨時政府所頒佈，同時，該政府宣布對《資訊與通訊科技法》進行修訂，允許法庭不僅可以起訴個人，還可以起訴政黨和組織，這項法條更動讓法律可以對人民聯盟黨進行更完整的審判。人民聯盟黨則認定此作為不合法，在官方臉書上指出「非法政府的所有決定都是非法的」。

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這場動亂起因於去年7月，當時的學生因抗議公共部門的就業配額與政府發生衝突，最終導致數百人傷亡。去年8月，受到抗議活動影響的哈西娜逃往印度，改由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導臨時政府執政，自那起孟加拉國內衝突不斷，緊張局勢不斷升級，尤努斯承諾會對孟加拉進行改革，並表示選舉可能會延遲到2026年。

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