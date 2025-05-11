為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    孟加拉臨時政府 禁止前總理政黨參加政治活動

    諾貝爾和平獎得主尤努斯承諾會對孟加拉進行改革，並表示選舉可能會延遲到2026年。（法新社資料照）

    諾貝爾和平獎得主尤努斯承諾會對孟加拉進行改革，並表示選舉可能會延遲到2026年。（法新社資料照）

    2025/05/11 13:40

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉臨時政府今（11）日宣布，將以國家安全擔憂為由，禁止了前總理哈西娜（Sheikh Hasina）所處的政黨「人民聯盟黨」的一切政治活動，這項決策將持續至國際刑事法庭對去年該黨血腥鎮壓抗議者，導致數百位民眾死亡的事件審判結束。

    《路透》報導，這項決定是由去年推翻哈西娜政權的孟加拉臨時政府所頒佈，同時，該政府宣布對《資訊與通訊科技法》進行修訂，允許法庭不僅可以起訴個人，還可以起訴政黨和組織，這項法條更動讓法律可以對人民聯盟黨進行更完整的審判。人民聯盟黨則認定此作為不合法，在官方臉書上指出「非法政府的所有決定都是非法的」。

    這場動亂起因於去年7月，當時的學生因抗議公共部門的就業配額與政府發生衝突，最終導致數百人傷亡。去年8月，受到抗議活動影響的哈西娜逃往印度，改由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導臨時政府執政，自那起孟加拉國內衝突不斷，緊張局勢不斷升級，尤努斯承諾會對孟加拉進行改革，並表示選舉可能會延遲到2026年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播