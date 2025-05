2005年白襪隊奪冠 新教宗世界大賽進場觀戰畫面曝光

2025/05/11 11:50

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕新任教宗良十四世(Leo XIV)是首位來自美國的教宗,出生於芝加哥的他,是白襪隊球迷,有球迷發現2005年世界大賽,鏡頭拍到良十四世(Leo XIV)在場邊緊張觀賽的畫面。

全球天主教會14億信徒的新領袖,是首位來自美國的教宗良十四世(Leo XIV),教宗在芝加哥南區長大的他,引發球迷議論他是芝加哥白襪隊(White Sox)還是芝加哥小熊隊(Cubs)的球迷,教宗的兄弟約翰.普瑞弗斯特(John Prevost)公開證實「教宗良十四世是白襪隊的球迷」。

而2005年白襪隊睽違46年再度打進世界大賽,首戰在主場迎戰國聯冠軍休士頓太空人隊,當時任芝加哥教省聖奧斯定修道會會長的良十四世也進場觀賽,9局上白襪隊5:3領先時,鏡頭意外捕捉到觀戰的良十四世,他身穿白襪球衣、神情緊張,相關畫面曝光後,引發球迷熱議。

Pope Leo XIV made the broadcast while at Game 1 of the 2005 World Series



pic.twitter.com/VGSqkRFsSB