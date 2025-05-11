2005年白襪隊奪冠 新教宗世界大賽進場觀戰畫面曝光

新任教宗良十四世（Leo XIV）是美國大聯盟芝加哥白襪隊球迷。（路透）

2025/05/11 11:50

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新任教宗良十四世（Leo XIV）是首位來自美國的教宗，出生於芝加哥的他，是白襪隊球迷，有球迷發現2005年世界大賽，鏡頭拍到良十四世（Leo XIV）在場邊緊張觀賽的畫面。

全球天主教會14億信徒的新領袖，是首位來自美國的教宗良十四世（Leo XIV），教宗在芝加哥南區長大的他，引發球迷議論他是芝加哥白襪隊（White Sox）還是芝加哥小熊隊（Cubs）的球迷，教宗的兄弟約翰．普瑞弗斯特（John Prevost）公開證實「教宗良十四世是白襪隊的球迷」。

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而2005年白襪隊睽違46年再度打進世界大賽，首戰在主場迎戰國聯冠軍休士頓太空人隊，當時任芝加哥教省聖奧斯定修道會會長的良十四世也進場觀賽，9局上白襪隊5：3領先時，鏡頭意外捕捉到觀戰的良十四世，他身穿白襪球衣、神情緊張，相關畫面曝光後，引發球迷熱議。

Pope Leo XIV made the broadcast while at Game 1 of the 2005 World Series



pic.twitter.com/VGSqkRFsSB — Joe Binder （@JoeBinder） May 9, 2025

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