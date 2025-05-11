喝咖啡能減肥？ 研究：血液咖啡因高或助降體脂、控血糖

一杯咖啡不僅提神，其主要成分咖啡因在血液中的濃度，新研究顯示可能與降低體脂及第二型糖尿病風險有關；示意圖。（圖擷取自freepik）

2025/05/11 11:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕你血液中的咖啡因含量，可能直接影響體脂肪多寡，進而決定您罹患第二型糖尿病及心血管疾病的風險。一項研究的發現，該研究利用基因標記，更明確地建立了血液咖啡因濃度、身體質量指數（BMI）及第二型糖尿病風險之間的關聯。

來自瑞典卡羅林斯卡學院、英國布里斯托大學及英國倫敦帝國學院的研究團隊指出，無熱量含咖啡因飲品，或許可作為協助降低體脂肪的潛在方法。

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科學新聞網站《Science Alert》9日報導，研究者在論文中稱，基因預測較高血漿咖啡因濃度者，「BMI和總體脂肪量較低」，且「第二型糖尿病風險較低」，此效應約半數透過BMI降低達成。

研究分析近萬人基因數據，關注影響咖啡因分解速度的CYP1A2及AHR基因變異。帶此變異者咖啡因分解慢，血液停留較久，但飲用量通常較少。研究採「孟德爾隨機化（Mendelian randomization）」判斷因果。

結果顯示，血液咖啡因濃度、BMI與第二型糖尿病風險顯著相關；但與心房顫動、心衰竭等心血管疾病無關。

過去研究已指適度咖啡因攝取有益心臟健康及降BMI。此新研究增添細節，但也提醒咖啡因並非全正面，需謹慎評估。研究者解釋，短期試驗顯示咖啡因能減重，但「長期影響未知」，鑑於全球廣泛攝取，「微小代謝效應也可能產生重要健康影響。」

團隊推測關聯在於咖啡因能增產熱及脂肪氧化，兩者對代謝重要。

雖樣本大，但孟德爾隨機化非萬無一失，或有其他因素。需更多研究確認因果。布里斯托大學專家伍爾夫（Benjamin Woolf）說：「有必要進行隨機對照試驗」，評估無熱量咖啡因飲品能否助降肥胖及糖尿病風險。

研究發表於《英國醫學期刊：醫學》（BMJ Medicine）。

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