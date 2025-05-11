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    疑發現丈夫有外遇 巴西女子被毒死

    巴西37歲女子羅德里格斯疑似被丈夫以及婆婆聯合下毒致死。（示意圖）

    巴西37歲女子羅德里格斯疑似被丈夫以及婆婆聯合下毒致死。（示意圖）

    2025/05/11 13:25

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西日前驚傳一起毒殺案，死者為擔任皮拉提斯教練的37歲女子羅德里格斯（Larissa Rodrigues），當時被發現在自家浴室倒地不起，送醫後宣告不治，檢查後發現死因為中毒。6日警方展開動作，把案件往凶殺案偵辦，將兇手認定為羅德里格斯38歲的醫師丈夫加尼卡（Luiz Antonio Garnica）與其母親，疑似因加尼卡外遇被發現，羅德里格斯商討離婚事宜後遭到狠心下毒，目前警方已經將加尼卡以及其母親逮捕。

    綜合外媒報導，羅德里格斯在3月初發現丈夫加尼卡的車上發現性玩具，調查後發現丈夫外遇，不僅查出情人的住址，更拍攝丈夫進入情人住家的畫面，並下定決心要離婚。不料在3月22日羅德里格斯突然死亡，檢查後發現體內含有殺蟲劑的成分。經過多日調查後，警方認定加尼卡以及其母親有下毒的嫌疑，便將2人逮捕。

    警方表示，多項證據指出，羅德里格斯是慢性中毒身亡，同時有證人指出，羅德里格斯在每次婆婆來探望自己的時候都會表示身體不舒服，同時她的婆婆在這段時間有向農民朋友詢問這種毒藥是否可以買到，因此認定其下毒的嫌疑。對此，目前加尼卡母子2人均否認指控，聲稱沒有參與此次事件。

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