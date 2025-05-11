逾半數選民盼政黨輪替 南韓民調：李在明支持率超過5成

南韓民調機構「Realmeter」11日公布民調，假設總統候選人出現「三強鼎立」的狀況，在野黨「共同民主黨」前黨魁李在明仍以超過50%的支持率位列第一。（美聯社）

2025/05/11 11:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨國民力量總統候選人人選一波三折，11日仍是由前僱傭勞動部長金文洙出馬參選並完成登記。南韓民調機構「Realmeter」11日公布民調，假設總統候選人出現「三強鼎立」的狀況，在野黨「共同民主黨」前黨魁李在明仍以超過50%的支持率位列第一。

根據南韓《韓聯社》報導，Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託，於本月7日至9日針對南韓18歲以上的1508名選民，進行關於總統大選熱門候選人的支持率民調。民調中設定「共同民主黨」前黨魁李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫形成三者對決格局，在此設定下，李在明支持率為52.1%、金文洙為31.1%、李俊錫則為6.3％。

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與上次民調相比，李在明與金文洙分別上升5.5個百分點及3.3個百分點，李俊錫則下滑1.2個百分點。此外，有55.8%的受訪者支持政黨輪替，比上次民調上升4.3個百分點；另有39.2%支持由國民力量繼續執政，但此次民調中比上次下滑3.6個百分點。

此次民調於本月7日至9日針對南韓1508名選民進行民調，抽樣誤差為正負2.5個百分點。

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