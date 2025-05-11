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    東京大學地鐵站隨機傷人 43歲嫌犯怪父母：過度要求只會毀了孩子

    日本東京地鐵南北線東大前站7日晚間驚傳隨機砍人事件。（法新社）

    日本東京地鐵南北線東大前站7日晚間驚傳隨機砍人事件。（法新社）

    2025/05/11 11:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京地鐵南北線東大前站7日晚間發生隨機砍人事件，一名43歲男子戶田佳孝涉嫌持刀砍傷一名20多歲男大學生，導致對方頭部受傷。警方初步調查發現，犯嫌動機竟與對父母「教育管教方式」的不滿有關。

    據《NHK》報導 ，案發時間為當地晚間6時50分左右，地點在東大前站月台。來自長野縣生坂村、自稱為自營業者的戶田佳孝，持一把長約20公分、疑似菜刀的利器，砍傷準備搭車的20多歲男子，造成其頭部受創。

    現場有3名男乘客挺身而出，合力將嫌犯制伏，其中1人手部受傷。警方迅速到場逮捕戶田，並以殺人未遂及違反《銃砲刀劍類所持等取締法》將其移送檢方偵辦。警方調查發現，戶田當天搭乘電車自長野縣前往東京，並隨身攜帶兩把菜刀，目前正深入追查其犯案路線以及是否有其他潛在危險計劃。

    警方指出，戶田在被捕當天拒絕回答問題，直到隔日下午才開口交代犯案動機。他供稱，從小因父母過於重視教育，讓他國中起就對上學產生強烈反感，人生也因此備受壓力，「我想讓所有家長知道，過度要求只會毀了孩子，跟我一樣成為犯罪者」。

    至於選在東大前站犯案，他坦言，東京大學象徵學業成就與社會期待，他希望藉由製造衝擊讓社會正視教育壓力問題。而受害男子正巧就讀東京大學，戶田表示，「只是剛好在附近，所以選他當目標」。

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