最古老螞蟻化石出土！鐮刀巨顎揭露白堊紀掠食者面貌

圖為保存在石灰岩中的地獄蟻（Haidomyrmecinae）化石，年代可追溯至1.13億年前的白堊紀時期。此標本發現於巴西，其特化的口器揭示了螞蟻早期已具備複雜掠食能力。（圖取自Current Biology期刊）

2025/05/11 08:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家發現一塊1.13億年前的螞蟻化石，其複雜特化口器顯示螞蟻早期即具先進掠食特徵，遠早於預期。這隻曾棲息巴西東北部的地獄蟻，現被認為是最古老螞蟻標本，挑戰了既有的演化認知。

此研究發表於《當代生物學》（Current Biology）。化石屬已滅絕的Haidomyrmecinae亞科（地獄蟻），僅存於白堊紀。牠們配備鐮刀狀大顎，可能用以固定或刺穿獵物。

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巴西聖保羅大學動物學博物館（MZUSP）的萊佩科（Anderson Lepeco）指出，此發現是「最早螞蟻地質記錄」。他強調，這隻地獄蟻雖屬古老支系，卻已展現「高度特化」的解剖特徵，暗示其狩獵行為獨特。

此前最老螞蟻化石在法國和緬甸琥珀中發現。在巴西發現地獄蟻，表明螞蟻早已擴散並演化出多樣形態。萊佩科補充，這是「首次在岩石化石中」觀察到地獄蟻。團隊在檢查克拉圖組（Crato Formation）化石收藏時發現此標本，他稱其為「確鑿證據」。

微電腦斷層掃描（Micro-CT）顯示，新螞蟻與緬甸琥珀中地獄蟻親緣近，表明地獄蟻曾廣布全球。最令科學家驚訝的是其特化口器。萊佩科形容團隊對其攝食器官「感到震驚」。與現代螞蟻不同，其大顎向前延伸，與頭部平行。

他認為，此發現「挑戰了」學界對昆蟲複雜適應發展速度的假設，顯示早期螞蟻已演化出與現代同類「顯著不同」的掠食策略。此發現也引發對地獄蟻獨特適應演化壓力的探討。

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