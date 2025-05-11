停火後喀什米爾又傳爆炸 印巴互控違反協議

印度與巴基斯坦停火後，喀什米爾地區仍傳出爆炸聲響，雙方互控對方違反停火協議。圖為印度軍方防空系統在喀什米爾城市賈姆穆發射情形。（路透）

2025/05/11 07:36

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦10日在美國領導的國際斡旋介入下，同意全面立即停火，不過在同意停火後，邊境城鎮就傳出爆炸聲，印度指責巴基斯坦違反協議，但巴基斯坦外交部表示，巴方致力於停火，並指責印度違反停火協議。

綜合外媒報導，10日晚間在印度及巴基斯坦各自控制的喀什米爾地區都傳出爆炸聲，目擊者指出，印控喀什米爾城市賈姆穆（Jammu）以及巴基斯坦其他地區，看到砲火以及防空系統攔截空中物體等狀況。

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印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）在10日晚間的談話中強調：「在過去幾小時內，印度與巴基斯坦達成的協議屢屢被違反。」唐勇勝指出，印方呼籲巴基斯坦採取事實措施解決此類行為，且印度軍方已被下令「嚴加處理」喀什米爾邊境及沿線違反停火的行為。

巴基斯坦外交部也在10日晚間發表聲明，指責印度「在某些地區」違反停火協議，但巴國外交部沒有透露具體細節，僅表示巴基斯坦武裝部隊以負責任與克制的態度處理相關局勢。

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