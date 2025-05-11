蔡英文參訪立陶宛垂直農場 見證台立農業科技合作成果

2025/05/11 05:30

〔中央社〕前總統蔡英文卸任後第2次出訪歐洲，10日下午抵達首站立陶宛，參觀由台灣與立陶宛合作成立的新創農業科技公司Leafood。立陶宛經濟與創新部長薩維茨卡斯與工業家聯盟主席賈努維丘斯也到場，一同見證台立合作成果。

立陶宛的Leafood公司成立於2年前，是全歐洲規模最大的垂直農場，由台灣源鮮農業生物科技公司提供技術與設備支持。該垂直農場設有15排高、共14層之種植架，總種植面積達4000平方公尺，每日蔬菜產量可達1000公斤，約占立陶宛蔬菜日需求的10%。

請繼續往下閱讀...

由於立陶宛冬季寒冷，不利於戶外種植蔬菜，Leafood垂直農場全年無休、氣候不受限的水耕栽培方式，有效減少進口依賴，並提供乾淨、無毒、無蟲害的新鮮蔬菜，廣受當地民眾喜愛。

參訪期間，蔡英文換上無塵衣，在源鮮公司董事長蔡文清與Leafood創辦人兼執行長戚文斯卡斯（Valentinas Civinskas）介紹，以及薩維茨卡斯（Lukas Savickas）與賈努維丘斯（Vidmantas Janulevi?ius）的陪同下，近距離觀察水耕蔬菜的種植與技術應用。

參觀結束後，蔡文清特別以現場摘取的萵苣、蘋果與鳳梨調製「綠拿鐵」果汁，請蔡英文品嚐，讓蔡英文在「乾杯」後大讚好喝又健康。

戚文斯卡斯向蔡英文介紹，該垂直農場在源鮮派遣的20位台灣技術專家與50位立陶宛員工合作下，僅花3個月即完成組裝，令他對台灣人的專業與勤奮留下深刻印象。他強調，Leafood是台立跨國思維與互補優勢成功合作的典範。

他指出，Leafood的產品目前不僅在立陶宛販售，也已出口至拉脫維亞、愛沙尼亞與德國，並計劃在台灣國家發展委員會「中東歐投資基金」支持下，繼續與台灣的夥伴合作，將成功模式複製至更多歐洲國家。

薩維茨卡斯曾於2021年擔任議員期間訪問台灣，當時因 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未能與時任總統蔡英文會面。他感謝蔡英文此次來訪，蔡英文則回邀他再次拜訪台灣。

蔡英文此行預計在立陶宛停留3日，將與國會友台小組議員會面，並於維爾紐斯大學發表演說，與立陶宛前總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskait?，另譯：葛寶斯凱德）進行對談。（編輯：徐崇哲）1140511

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法