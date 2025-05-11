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    首頁　>　國際

    印度稱巴基斯坦違反協議 巴國：致力忠實履行停火

    2025/05/11 04:54

    〔中央社〕印度昨天深夜指責巴基斯坦違反了脆弱的停火協議，並表示正採取報復行動。巴基斯坦今天凌晨則發表聲明，「仍致力於忠實履行」與印度達成的停火協議。

    印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）表示，巴基斯坦「屢屢違反協議」，印度「武裝部隊正對這些違反行為給予充分與適當的回應」。

    稍早駐印控克什米爾（Kashmir）首府斯利那加（Srinagar）的法新社工作人員報導，聽到了一連串巨大的爆炸聲。巴基斯坦控制的克什米爾地區的一名高級官員告訴法新社，在爭議地區印巴控制線（Line of Control, LoC）兩側，「正在進行間歇性交火」。

    巴基斯坦外交部指責印度本身違反協議，並表示其軍隊「正在負責任和克制地處理局勢」。

    聲明繼續指出：「我們相信，任何影響停火順利落實的問題，都應透過適當層級的溝通加以解決。地面部隊也應展現克制。」

    在美國施壓和外交努力下，印度與巴基斯坦昨天稍早達成停火協議，但不到幾個小時，印屬克什米爾數座大城就傳出違反協議的消息。

    根據有關當局、居民和路透社記者的目擊，克什米爾的斯利那加和查摩（Jammu）都聽到爆炸聲，查摩的夜空中出現拋射物和閃光，與前一天傍晚的事件類似。1140511

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