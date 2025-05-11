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    首頁　>　國際

    印度巴基斯坦達成停火 印屬克什米爾仍傳爆炸聲

    2025/05/11 02:39

    〔中央社〕在美國施壓和外交努力下，印度與巴基斯坦今天稍早達成停火協議，但不到幾個小時，印屬克什米爾數座大城就傳出違反協議的消息。

    根據有關當局、居民和路透社記者的目擊，克什米爾（Kashmir）首府斯利那加（Srinagar）和查摩（Jammu）都聽到爆炸聲，查摩的夜空中出現拋射物和閃光，與前一天傍晚的事件類似。

    印巴兩國軍方發言人均未立即回應置評請求。

    巴基斯坦外交部長達爾（Ishaq Dar）在社群媒體X上發文表示：「巴基斯坦和印度已同意立即停火，巴基斯坦始終在不傷害其主權和領土完整下，致力於該地區的和平與安全！」

    印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）也指出，印巴兩國從印度當地時間10日傍晚5時（台灣時間10日晚間7時30分）起「停止陸、空、海的一切交火和軍事行動」，並表示兩國將於5月12日再次對談。但未使用「停火」一詞。

    美國總統川普（Donald Trump）10日在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，經過美國斡旋的一整夜漫長談判後，「我很高興宣布，印度與巴基斯坦已經同意立即全面停火」。1140511

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