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    大學長「鮑伯神父」當教宗了！良14世美國母校師生喜極而泣

    美國賓州費城近郊的天主教奧斯定會教會學校維拉諾瓦大學，是新任天主教教宗良14世的母校。圖為9日拍攝的維大校名標牌。（路透）

    美國賓州費城近郊的天主教奧斯定會教會學校維拉諾瓦大學，是新任天主教教宗良14世的母校。圖為9日拍攝的維大校名標牌。（路透）

    2025/05/11 00:09

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國維拉諾瓦大學（Villanova University）校園8日洋溢節慶歡欣氣氛，因為樞機主教羅伯特．普瑞弗斯特（Robert Prevost）成為史上首位美國籍羅馬天主教教宗良14世，而他曾在這所教會學校求學。

    19歲的維大生化系學生魏絲（Amelia Weiss）說，當時她開著門待在宿舍寢室，然後就聽到整層樓的人開始大喊大叫，所有人都樂不可支，又以數學系的人特別興奮。良14世1977年從維大畢業，當年念的正是數學。

    良14世老友、維大校園牧師哈根（Robert Hagan）說，師生當時「都驚呆了」，詫異、開心與喜極而泣到尖叫，「對我們來說，他就是鮑伯」。良14世出身奧斯定會，而維大是美國首屈一指的奧斯定會大學，大學部與研究所學生共約1萬人。

    位於賓州費城郊區的維大校園教堂鐘聲響徹數小時，教授們高舉香檳慶祝；當天正好出訪良14世老家芝加哥的維大校長唐納修神父（Peter M. Donohue），則是祝福與恭賀接到手軟。

    唐納修說，良14世一直與母校維大保持良好關係，不但獲頒維大榮譽博士學位，還是籃球校隊粉絲。值此大學畢業季前夕，唐納修對於恐怕請不到良14世返校登台致詞感到遺憾，但也理解良14世剛接任教宗勢必異常忙碌。

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