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    為何選「良」作為名號 教宗良14世釋疑：因為AI

    新任教宗良14世與樞機團會面。（美聯社）

    新任教宗良14世與樞機團會面。（美聯社）

    2025/05/10 22:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天主教新任教宗「良14世」（Pope Leo XIV）今（10日）表示，他將遵循已故教宗方濟各（Pope Francis）的願景與改革路線，另外他也透露，之所以選擇使用「良」這個名號，正是為了紀念當年替勞工階級發聲的前任教宗良13世（Pope Leo XIII），而教會如今也須面臨勞工的新威脅：人工智慧（AI）。

    《路透》報導，良14世今日與所有樞機主教面對面會談並發表演說，他說，前教宗方濟各留下了一個「完全奉獻於服務的榜樣」，且方濟各希望能向全世界開放擁有14億教徒的天主教會，「讓我們繼承這一寶貴的遺產，繼續前進。」

    良14世也要求樞機主教，重申大公會議對於革新的承諾，包括用當地語言舉行彌撒、尋求與其他宗教對話等等。

    良14世在演說中提到，他選用「良」這個名號是為了向前任教宗良13世致敬。良13世在工業革命時期，為工人階級爭取公平薪酬和待遇，並以提倡社會正義聞名於世。

    良14世解釋，教會現在面臨著一個對於勞工的嶄新威脅，即人工智慧；他指出，人工智慧在「捍衛人類尊嚴、正義還有勞動方面，帶來了新的挑戰」。

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