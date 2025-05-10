黑猩猩也有「長途電話」！懂敲樹秀節奏遠距溝通

研究觀察烏干達野生黑猩猩敲擊樹木板根，同時會搭配喘吼聲的一連串行為。（美聯社）

2025/05/10 19:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕科學家對人類近親物種黑猩猩的溝通模式，又多了一些了解：一份9日發表的跨國合作研究指出，黑猩猩不只會用叫聲與同伴聯絡，還會敲打樹木產生規律節奏來溝通，而且各個猩猩有各自的節奏特色。這項研究顯示，利用節奏進行社交互動的能力，在人類出現前就已存在。

《美聯社》和Phys.org網站報導，維也納大學、英國聖安德魯斯大學、羅馬大學和法國法國國家科學研究中心（CNRS）認知科學研究所（ISC）等多國機構合作的這項研究，分析非洲多地11個野生黑猩猩族群共371段牠們穿梭叢林時，敲擊樹木板根行為，分析敲擊模式後發現，黑猩猩敲打樹木是有節奏的，每次敲打的時間點並非隨機，就像人類音樂中的節奏感。

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不同的亞種有不同節奏模式：「西部黑猩猩」的敲打節奏平均，「鼓點」較多，也就是節拍較快；「東部黑猩猩」的會長、短拍交替。此外，西部黑猩猩比較早就會將牠們發出的「喘吼聲」（pant-hoot）與敲擊聲結合。

這份9日在《當代生物學》（Current Biology）期刊發表的研究報告指出，這種敲擊樹木產生的低頻聲，有時遠在1公里外、甚至更遠處都能聽到，科學家相信，這是一種長距離溝通方式，或許意在提醒其他猩猩，某隻猩猩正在等待或者其行進方向。

聖安德魯斯大學靈長類學家霍拜特（Catherine Hobaiter）說，「在社交層面上來說，這是一種報到」，每隻猩猩有各自的「節奏特色」，也就是打擊模式，方便辨識某種敲擊聲是由誰發出的。研究團隊成員、法國CNRS靈長類學家克洛克福德（Catherine Crockford）指出，黑猩猩還會選擇有利於在茂密叢林中傳播聲音的特定形狀樹根和木種敲擊。

黑猩猩和人類在大約600萬年前有共同祖先，霍拜特表示，黑猩猩敲樹與人類音樂節奏，有相同的基本特徵，這份研究顯示出，「能夠有節奏地敲擊，並將其用於社交互動的能力，也許早在人類出現之前就已經存在」。

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