與歐洲、丹麥切割！ 美擬將格陵蘭安全責任 改由北方司令部接手

美國副總統范斯3月28日訪問格陵蘭的美軍基地。（法新社）

2025/05/10 20:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普對丹麥屬地格陵蘭島展現強烈野心之際，外傳五角大廈考慮將格陵蘭的安全責任，從歐洲司令部移交負責北美防衛的北方司令部，藉此象徵性地將格陵蘭與所屬國丹麥分割開來。

《美國有線電視新聞網》（CNN）9日引述3名知情人士披露，川普政府官員正在考慮一項改革，將美國在格陵蘭的安全利益責任，轉移給主要負責保衛美國領土、目前也負責監督南部邊境特遣隊等任務的北方司令部。

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這項責任重新劃屬具有一定邏輯，因為格陵蘭在地理上是北美大陸的一部分，但從政治和文化而言，該島與歐洲關係密切，並且是丹麥的半自治領土。據了解，相關討論有一些是在川普年初重返白宮前就在進行。

若美方將格陵蘭劃屬北方司令部，至少是象徵性地將該島與丹麥分割開來，而丹麥仍是美國歐洲司令部的轄區，此舉也讓丹麥官員憂心，是在暗示格陵蘭不是丹麥的一部分。

一位美國官員表示，此舉的支持者認為，儘管格陵蘭設有美軍基地，但因距離歐洲司令部在中歐的指揮中心較遠，有時會受到忽視。格陵蘭被視為美國與中俄兩國爭奪北極地區的關鍵前哨，民主、共和兩黨皆視此為重視議題。

對於北方司令部而言，格陵蘭位處任何從北極方向，飛往美國的潛在敵方飛行器重要有利位置。美國情報界年度威脅評估的非機密版本四度提到格陵蘭，背景是中俄等對手試圖擴大在格陵蘭的影響力。

川普上任後一再表明拿下格陵蘭勢在必行，並且拒絕排除採取軍事行動的可能性。川普近日在《美國國家廣播公司》（NBC）訪問中，也重申不排除動武可能性，「我們非常需要格陵蘭島，當地人口很少，我們會照顧及珍惜他們。為了國際安全，我們必須這麼做」。

《華爾街日報》日前還披露，華府已下令情報機構加強對格陵蘭的監視，包括進一步了解當地獨立運動，及對美國開採資源的態度，引起丹麥政府不滿。

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