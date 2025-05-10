美中經貿談判登場 麥艾文：北京目的是以拖待變

美國財長貝森特10日離開下榻飯店，準備與中國副總理何立峰等中國代表團進行經貿談判。（法新社）

2025/05/10 18:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中高層經貿會談10日在瑞士日內瓦登場，分別由美國財政部長貝森特及中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰主持，這是美國總統川普4月對中國開徵145％關稅，中國反制加徵美國125％關稅以來，雙方首次進行談判。分析指出，這次談判不太可能取得突破，料兩國先就協議架構、細節和底線，以及下一次會面達成共識。

《紐約時報》引述專家指出，即使美對中關稅從145％降至總統川普9日拋出的80％，美中之間大部分貿易仍可能中斷。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，如果關稅能回到4月初川普宣布對等關稅前的20％水準，就是邁向更具建設性談判的重大進展。

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不過，經濟研究諮詢公司「凱投宏觀」（Capital Economics）判斷，如果美對中關稅降至54％，美國進口商品的整體有效稅率就能從23％降至15％，這將使經濟成長和通膨預期符合今年稍早基於川普競選承諾的推估數字，但不清楚川普是否接受這個關稅水準。

香港《南華早報》指出，前美國總統布希的國防官員庫伯（Zack Cooper）指出，美方希望達成一項減輕市場壓力、避免經濟出現衰退的協議，中方則希望美方取消部分關稅。

前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）分析，中方想要的是一個能拖延時間的談判進程，中方明白川普其實不清楚自己想要什麼，因此希望看到談判緩慢推進，以最大程度發揮自身影響力，同時盼望共和黨在明年期中選舉失敗，抑制川普的氣勢。川普片面讓步後，中方迅速達成協議的動機就會減弱。

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