「婦科男病例」奇葩論文連發 官方不忍了：損害中國科技界形象

「中國科學技術協會」今天發文說，屢禁不止的「奇葩論文」損害了中國科技界的國際形象。（擷取自微博）

2025/05/10 20:08

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〔中央社〕針對中國醫界論文被爆出10餘篇「婦科病有男病例」的烏龍內容後，官方的「中國科學技術協會」今天發表文章坦承，屢禁不止的「奇葩論文」損害了中國科技界的國際形象，也凸顯了維護中國科研誠信的「緊迫性、複雜性、長期性」。

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中國科協今天透過其微信公眾號發表文章指出，買賣論文、抄襲剽竊、偽造數據等「學術不端行為」，不僅違背了科學研究的基本準則，浪費了寶貴的科研資源，也破壞了公平競爭的科研環境，透支了社會大眾對科學家的整體信任，甚至損害中國科技界的國際形象。

文章提到，這種不良學風的形成有立複雜成因。部分研究者職業道德意識薄弱，急功近利，科研活動被異化為資源爭奪工具；制度層面表現為過度依賴論文數量等量化評價體系，分類評價體系不完善；學術生態層面存在監督機制缺位、科學家精神引領不足等問題。

這篇文章直言，屢禁不止的「奇葩論文」，凸顯了維護中國科研誠信、加強學風建設的「緊迫性、複雜性、長期性」。晉升考核的壓力、資源競爭的誘惑、同輩比較的焦慮等等，絕不能成為「下不為例」的借口，不能讓「數據微調」、「合理包裝」成為學術失範的遮羞布。

文章說，中國學術生態的淨化不能止於個案糾偏，還要建立「長效約束機制」；要完善監督機制，加大對學術造假的曝光力度和打擊力度，斬斷灰色利益鏈條，鏟除學術不端的土壤；要弘揚科學家精神，倡導實事求是、嚴謹治學，讓清風正氣更加充盈；要改革評價體系，在「破四唯」的同時「立新標」，激濁揚清、去蕪存菁，發揮好評價體系對學術研究的引導作用。

這篇文章說，唯有「學者嚴守誠信、政府嚴格管理、社會有效監督」，才能為中國科研生態築牢根基，讓科技創新永保活力。

中國科學技術協會透過微信公眾號「科協之聲」發文全文。（擷取自微博）

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