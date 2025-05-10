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    力促烏俄停火30天 法德波英領袖訪基輔

    德國總理梅爾茨（左1）、波蘭總理圖斯克（左3）、法國總統馬克宏（右3）與英國首相施凱爾（右2）在烏克蘭總統澤倫斯基（左2）及烏克蘭第一夫人奧萊娜（右1）陪同下，參訪基輔獨立廣場。（歐新社）

    德國總理梅爾茨（左1）、波蘭總理圖斯克（左3）、法國總統馬克宏（右3）與英國首相施凱爾（右2）在烏克蘭總統澤倫斯基（左2）及烏克蘭第一夫人奧萊娜（右1）陪同下，參訪基輔獨立廣場。（歐新社）

    2025/05/10 19:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國、德國、波蘭與英國的領導人今（10日）聯合造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），4位領導人此行除了表達對烏克蘭的支持，也試圖推動烏俄30天停火協議。

    《美聯社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天一同抵達基輔火車站，4位領導人除了與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面之外，也到獨立廣場（Independence Square）參與二戰結束80週年的紀念儀式，並點燃蠟燭向俄烏戰爭中，死難的烏克蘭士兵致意。

    4位領導人在聯合聲明中表示：「我們重申我們支持川普總統對於和平協議的提議，並呼籲俄羅斯停止針對確保持久和平的阻撓作為。與美國一起，我們呼籲俄羅斯同意完整且無條件的30天停火，為關於公正和持久和平的談判創造空間。」

    美國政府在今年3月拋出俄烏停火30天的提議，烏克蘭表態接受，但俄國方面堅稱停火條件得讓他們滿意，才同意停火。

    烏克蘭總統府助理雅瑪克（Andrii Yermak）今日在基輔火車站迎接來訪的4位領導人，他事後在Telegram上發文說：「有很多事要做，有很多題目要討論。我們需要以公正和平來結束這場戰爭，我們得迫使莫斯科同意停火。」

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