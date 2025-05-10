史無前例！南韓執政黨突撤銷總統候選人 金文洙恐被換成韓悳洙

南韓執政黨國民力量突撤銷金文洙（圖右）總統候選人資格，同時啟動前總理韓悳洙（圖左）入黨程序，有可能會換成韓悳洙出馬。（路透）

2025/05/10 15:38

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓保守派執政黨國民力量，今天（10日）突然宣布撤銷前僱傭勞動部長金文洙的總統候選人資格，這在韓國是史無前例的情況，國民力量同時還啟動前總理韓悳洙入黨程序，有可能會換成韓悳洙出馬，和自由派候選人李在明對決。

據《韓聯社》報導，金文洙於本月3日的國民力量黨代表大會上被選為總統候選人，不過，他和韓悳洙之間的整合談判破裂．國民力量旋即於今天凌晨召開緊急會議，針對撤銷金文洙候選資格、允許韓悳洙入黨並代表黨內參選一事展開討論，緊接著就宣布取消金文洙參選。

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據了解，國民力量規劃在中央選舉委員會登記參選截止日11日之前完成整合，金文洙則希望透過15、16日的整體民調出爐再決定要怎麼整合。

國民力量7日黨員調查顯示，有86.7%的受訪者認為11日的期限較為合理；8、9日的黨內支持度民調則尚未公開，但從國民力量的反應來看似乎結果已經很清楚了。

對於國民力量的做法，金文洙迅速採取法律舉動應對，直指黨內非法取消候選人資格，要求停止撤銷他的參選權益，首爾南部地方法院預計今天下午5時（台灣時間下午4時）將開庭審理。

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