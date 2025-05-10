應和台灣發展關係！日本白濱町長大江康弘拒留4隻中國貓熊

日本和歌山縣白濱町冒險大世界遊樂園即將歸還4隻中國貓熊。（圖擷自アドベンチャーワールド臉書）

2025/05/10 12:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本前參議員、去年5月就任和歌山縣白濱町長的大江康弘，對於町內冒險大世界（アドベンチャーワールド）遊樂園即將歸還4隻中國貓熊一事，不願提議將其留下，因為他想和具有相同價值觀的台灣持續發展關係。

據《產經新聞》報導，大江康弘認為，歸還貓熊當中存在政治因素，和自民黨前幹事長二階俊博引退有關，二階俊博是繼首相石破茂之後能夠和中國領導人習近平會晤的日本政界大老，若二階俊博還留在政壇，可能就不會有4頭貓熊全數還給中國的事情發生。

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大江康弘指出，歸還貓熊的消息，是在日中友好議員聯盟會長、自民黨現任幹事長森山裕4月27至29日訪中前傳出的，而且當時就快要迎來黃金週（日本4月底至5月初的長假），有許多旅客都會去白濱町看貓熊，因此他推斷這是中國在施加壓力。

大江康弘透露，他有接到1名現任國會議員的電話，詢問他是否要商請森山裕幫忙向中國溝通，延長貓熊留在日本的期限，但他認為完全沒有這個必要。

大江康弘說，他覺得不必為了留下貓熊不惜一切代價，如果是冒險大世界向他提出請求，那麼他可能還會考慮看看，但在和遊樂園溝通的過程中，他能感覺到園方也不想有政治力介入。

據了解，在大江康弘就任町長前，白濱町已於2021年1月和熊貓繁殖基地、中國四川省成都市成華區簽署了姊妹都市的備忘錄。

不過，大江康弘任職町長後，今年4月面對成華區派員前來詢問是否結為姊妹都市關係時，指稱當中存在一些困難，暫時沒這個考量。

大江康弘表示，台灣和日本擁有相同的國家基礎，亦即自由、民主和人權，因此日本應該要多多和台灣發展關係才對。本月16日，町內的南紀白濱機場將迎來史上首架台灣包機，大江康弘22日訪台時還會和副總統蕭美琴會晤，商量白濱町與台灣之間的合作。

白濱町長大江康弘不願提議將貓熊留下，因為他想和具有相同價值觀的台灣持續發展關係。圖為大江康弘2018年來台。（圖擷自大江康弘X帳號）

大江康弘2018年和時任駐日副代表郭仲熙會晤。（圖擷自大江康弘X帳號）

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