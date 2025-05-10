恐怖！機車騎士遭大卡車經過「斬首」頭顱落地滾嚇壞路人

巴爾德拉馬騎乘一台機車在街邊行駛，一輛迎面行駛而來的大型卡車切斷了電信公司的電纜，電纜直接甩到對向車道，不幸地纏上巴爾德拉馬的脖子，隨後就將他斬首。（擷取自推特）

2025/05/10 11:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞桑坦德省布卡拉曼加日前發生一起悲劇，29歲男子巴爾德拉馬（Gutiérrez Valderrama）騎著機車在路上行駛時，一輛迎面行駛卡車而來的扯斷了路邊纜線，甩出來的線直接將他頭顱割下，巴爾德拉馬當場喪命，頭顱在地上滾動嚇壞路旁民眾。

綜合外媒報導，這起事件發生在5月8日上午7點45分。目擊者透露，當時，巴爾德拉馬騎乘一台機車在街邊行駛，一輛迎面行駛而來的大型卡車切斷了電信公司的電纜，電纜直接甩到對向車道，不幸地纏上巴爾德拉馬的脖子，隨後就將他斬首。巴爾德拉馬立刻倒地，他還在安全帽中的頭部則掉落在地上滾動，嚇壞一旁經過的民眾。

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報導指，當時路過該區的人都目睹了這場悲劇事件，並感到相當震驚，而他們除了報警之外對此事無能為力。第一批警察獲報到場後立刻將屍體蓋住，而巴爾德拉馬家屬接到通知後立刻趕到現場，並目睹了悲劇的一幕。

目前相關單位正在徹底調查這起事故，以確認誰該對這起不幸的事件負責。

影片請點此連結（21秒處）

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