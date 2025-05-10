為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    恐怖！機車騎士遭大卡車經過「斬首」頭顱落地滾嚇壞路人

    巴爾德拉馬騎乘一台機車在街邊行駛，一輛迎面行駛而來的大型卡車切斷了電信公司的電纜，電纜直接甩到對向車道，不幸地纏上巴爾德拉馬的脖子，隨後就將他斬首。（擷取自推特）

    巴爾德拉馬騎乘一台機車在街邊行駛，一輛迎面行駛而來的大型卡車切斷了電信公司的電纜，電纜直接甩到對向車道，不幸地纏上巴爾德拉馬的脖子，隨後就將他斬首。（擷取自推特）

    2025/05/10 11:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞桑坦德省布卡拉曼加日前發生一起悲劇，29歲男子巴爾德拉馬（Gutiérrez Valderrama）騎著機車在路上行駛時，一輛迎面行駛卡車而來的扯斷了路邊纜線，甩出來的線直接將他頭顱割下，巴爾德拉馬當場喪命，頭顱在地上滾動嚇壞路旁民眾。

    綜合外媒報導，這起事件發生在5月8日上午7點45分。目擊者透露，當時，巴爾德拉馬騎乘一台機車在街邊行駛，一輛迎面行駛而來的大型卡車切斷了電信公司的電纜，電纜直接甩到對向車道，不幸地纏上巴爾德拉馬的脖子，隨後就將他斬首。巴爾德拉馬立刻倒地，他還在安全帽中的頭部則掉落在地上滾動，嚇壞一旁經過的民眾。

    報導指，當時路過該區的人都目睹了這場悲劇事件，並感到相當震驚，而他們除了報警之外對此事無能為力。第一批警察獲報到場後立刻將屍體蓋住，而巴爾德拉馬家屬接到通知後立刻趕到現場，並目睹了悲劇的一幕。

    目前相關單位正在徹底調查這起事故，以確認誰該對這起不幸的事件負責。

    影片請點此連結（21秒處）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播