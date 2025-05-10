名醫變密醫！利比亞醫師協會主席 涉學位造假被吊銷執照

利比亞醫學和牙科協會主席喬治，由於醫學士學位涉嫌造假，已被吊銷執照不得繼續行醫。（圖擷自We Are Africa臉書）

2025/05/10 10:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家利比亞知名醫師疑似為密醫！當地醫學和牙科協會（LMDA）主席喬治（Peter Matthew George），由於醫學士（MD）學位涉嫌造假，已被吊銷執照不得繼續行醫。

據《BBC》報導，喬治在職涯網站領英（LinkedIn）的資料顯示，他2010至2014年在英國赫特福德大學（University of Hertfordshire）攻讀醫學並取得MD學位，然而，由於他遲遲無法提供學位證書，被利比亞醫學和牙科委員會（LMDC）撤除行醫資格。

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LMDC指出，MD為美國醫學教育系統所提供的學位，英國則是另一種系統，而且赫特福德大學並沒有提供任何醫學學位。除此之外，喬治根本拿不出畢業證書，而是以「獲獎證明」替代，上面指稱他取得了MD。

對於學位一事，喬治指稱他過去可能是因為壓力太大而寫錯了，自己的醫學學位是在尼加拉瓜中央大學（University of Central Nicaragua）取得。

喬治表示，他這10多年來一直勤勤懇懇地為利比亞服務，沒有任何不當行為，但他去年12月擔任LMDA主席後，在政府與醫師的糾紛之間支持當局，這才會遭到報復，目前LMDA已解除他的主席職務並開除會籍。

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