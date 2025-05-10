為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    名醫變密醫！利比亞醫師協會主席 涉學位造假被吊銷執照

    利比亞醫學和牙科協會主席喬治，由於醫學士學位涉嫌造假，已被吊銷執照不得繼續行醫。（圖擷自We Are Africa臉書）

    利比亞醫學和牙科協會主席喬治，由於醫學士學位涉嫌造假，已被吊銷執照不得繼續行醫。（圖擷自We Are Africa臉書）

    2025/05/10 10:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家利比亞知名醫師疑似為密醫！當地醫學和牙科協會（LMDA）主席喬治（Peter Matthew George），由於醫學士（MD）學位涉嫌造假，已被吊銷執照不得繼續行醫。

    《BBC》報導，喬治在職涯網站領英（LinkedIn）的資料顯示，他2010至2014年在英國赫特福德大學（University of Hertfordshire）攻讀醫學並取得MD學位，然而，由於他遲遲無法提供學位證書，被利比亞醫學和牙科委員會（LMDC）撤除行醫資格。

    LMDC指出，MD為美國醫學教育系統所提供的學位，英國則是另一種系統，而且赫特福德大學並沒有提供任何醫學學位。除此之外，喬治根本拿不出畢業證書，而是以「獲獎證明」替代，上面指稱他取得了MD。

    對於學位一事，喬治指稱他過去可能是因為壓力太大而寫錯了，自己的醫學學位是在尼加拉瓜中央大學（University of Central Nicaragua）取得。

    喬治表示，他這10多年來一直勤勤懇懇地為利比亞服務，沒有任何不當行為，但他去年12月擔任LMDA主席後，在政府與醫師的糾紛之間支持當局，這才會遭到報復，目前LMDA已解除他的主席職務並開除會籍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播