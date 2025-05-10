溫哥華「台灣文化中心社區日」將登場 提前感受粽葉飄香

「台灣文化中心社區日」活動提供台灣紙藝手作親子活動，材料均是從台灣帶來。（台加文化協會提供）

2025/05/10 06:21

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華9日報導〕為慶祝加拿大亞裔傳統月，並推廣多元文化交流，在溫哥華的「台灣文化中心」將於5月17日及18日一連兩天週末舉辦結合台灣藝術文化及美食的「台灣文化中心社區日」活動。

主辦單位台加文化協會指出，活動為免費入場，不僅有台裔音樂家帶領現場音樂演出、台灣剪紙及親子手作工作坊、台灣學校學生成果展示，主辦單位這次準備了台灣小吃，包括台灣北部肉粽及台式肉羹等，讓遠在離台灣一萬公里以外的加拿大朋友，也能提早感受粽葉飄香，有如在台灣度過端午節。

請繼續往下閱讀...

台加文化協會表示，這是連續兩年舉辦「台灣文化中心社區日」活動，由於去年舉辦時大受歡迎，由長期義工及台加顧問陳端華組織的一群廚藝高手媽媽，一起製作的刈包在開賣後不久即被橫掃一空，第一天買不到刈包的朋友只好第二天再來購買。

今年的活動則提供不同的台灣小吃，由於正值端午節，所以這次將在活動中提供台灣肉粽、台式肉羹、茶葉蛋和珍珠奶茶，這些台灣小吃都是受當地人喜歡的台灣食物。

主辦單位指出，即將於下週六及下週日舉辦的社區日活動內容豐富，除了現場音樂演出、藝術與文化展覽及台灣剪紙與親子手作工作坊，一些手作材料更是義工直接自台灣搭機帶回，足見主辦單位對於在海外推廣台灣手作藝術用心良苦。

台加文化協會理事長蔡雅玲指出，「台灣文化中心社區日」活動旨在促進不同文化之間的理解與連結，讓更多加拿大民眾認識台灣豐富多元的文化遺產。

她表示，無論是第一次接觸台灣文化，還是懷念家鄉味道的朋友，都希望能在本次活動中找到熟悉與感動。

活動地點：台灣文化中心（8853 Selkirk St., Vancouver）

「台灣文化中心社區日」活動結合藝文活動及音樂表演。圖為去年年輕小提琴家們在活動中表演「天空之城」。（台加文化協會提供）

「台灣文化中心社區日」活動去年第一屆舉辦，溫哥華的台灣文化中心大門口兩旁各有三太子坐陣。（台加文化協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法