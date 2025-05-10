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    DeepSeek AI模型存在2大風險 微軟禁止員工使用

    微軟總裁史密斯（Brad Smith）。 （路透資料照）

    微軟總裁史密斯（Brad Smith）。 （路透資料照）

    2025/05/10 00:25

    〔編譯盧永山／綜合報導〕微軟總裁史密斯（Brad Smith）8日在美國聯邦參議院針對美中人工智慧（AI）競爭舉行的聽證會上表示，基於對數據安全性及中國宣傳內容的疑慮，微軟禁止員工使用中國新創公司DeepSeek（深度求索）的AI模型。

    史密斯在聯邦參議院商業委員會主席克魯茲（Ted Cruz）主持的聽證會上表示，已經禁止微軟員工使用DeepSeek開發的應用程式，微軟的應用程式商店也禁止用戶下載Deepseek，原因在於其可能導致「個人數據回傳至中國」，且該應用程式所生成的內容，具有與「中國宣傳」相關的傾向。

    史密斯指出，決定美中贏得這場科技競賽的首要因素是，誰的技術在世界其他地區被最廣泛採用，美國若要在AI領域取得成功，必須在AI產業的各個層面支持本土企業，加強與盟友合作，並推動其他國家減少採用中國AI計算模型；美國還需加強教育民眾應用AI技術，訓練更多技術人員，以支持AI研發工作。

    除了史密斯，美國另兩大AI巨頭OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰也出席了當天的聽證會，提出多項政策建議，呼籲美國政府加大基礎建設投資、削減監管障礙，以確保美國在AI競賽中領先中國。

    總部位於中國杭州的新創公司DeepSeep，今年1月發表了AI模型R1，但很快被外界指控，該公司替中國收集用戶資料，而遭到多國的抵制。

    美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會，在今年4月發布的報告中指出，DeepSeek除了為中國竊取用戶訊息外，還秘密操縱AI生成的內容，成為中共用於美化自己、監視外國公民、竊取和破壞美國出口管制限制的最新工具。報告明確強調，DeepSeek對美國的國家安全構成嚴重威脅。

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